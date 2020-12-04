В Окружного админсуда Киева просят отменить результаты конкурса на лучший эскиз большого государственного герба. Сейчас суд решает, открывать ли производство по этому административному иску.

Также истец просит признать недействующим акт, по которому был утвержден результат конкурса. Об этом сообщает Окружной административный суд Киева. К слову Выбрали лучший эскиз большого Государственного Герба Украины: фото Кроме того, вместе с исковым заявлением суд получил ходатайство о том, чтобы Министерство культуры предоставило документы об осуществлении всестороннего обсуждения эскиза герба: план мероприятий,

дата информационного объявления об обсуждении,

количество зарегистрированных участников обсуждения,

выводы и рекомендации оргкомитета. Что известно о конкурсе на эскиз большого герба: Результаты конкурса на лучший эскиз большого государственного герба обнародовали 19 ноября. Победу одержал проект художника Алексея Кохана.

Правда, части общества не понравился как сам вариант герба, так и художник-победитель. Последний из-за своих предыдущих работ – карикатур об Украине.

Касательно самого герба были претензии относительно архангела Михаила, а также и о том, что, мол, были и лучшие варианты среди участников.