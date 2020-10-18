Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен убеждена, что судебная реформа в Украине зашла в тупик. Именно поэтому руководство страны должно срочно разблокировать ее проведение.

Чтобы провести эту реформу, нужна политическая воля президента, подчеркнула Фельдгузен в интервью "Европейской правде".

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По ее мнению, сейчас Конституционный суд Украины, Окружной админсуд Киева, Верховный суд и Высший совет правосудия защищают друг друга от реформирования.

Да, там действительно тупик. Вы ходите словно по замкнутому кругу. Но в основе этого заколдованного круга – не только они,

– сказала Фельдгузен.

И добавила, что Европейский суд по правам человека имеет принципиальное понимание независимости судей. Именно поэтому по его решениям Украина восстанавливает в должности судей, которых увольняли из-за недостойных решений.

"Независимость судей важна. Но я признаю, что мы иногда делаем выводы, не принимая во внимание ситуацию в стране. К счастью, есть также последнее решение Венецианской комиссии, которая это учитывает", – подчеркнула госпожа посол.

Фельдгузен объяснила, как действовать дальше

Дипломатка отметила, что ситуацию надо решать с привлечением судей, гражданского общества и, в случае необходимости, международных экспертов.

Фельдгузен пояснила: если полагаться только на экспертов, реформа может быть идеально прописана, но без учета политических реалий. А потому не будет работать.

Как построить действительно независимый суд в Украине и что для этого нужно – читайте по ссылке.