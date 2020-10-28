Решения, которые в последнее время принимает Окружной административный суд и Конституционный суд, являются противоречивыми. Этим Судебная власть в Украине дискредитирует свою работу.

В Комитете по вопросам антикоррупционной политики будут инициировать обращение по этому вопросу. Об этом заявила его представительница и депутат от фракции "Слуга народа" Елена Мошенец в эфире 24 канала.

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По ее словам, в последнее время представителей Верховной Рады и президента в Конституционном суде Ольгу Совгирю и Федора Вениславского не пускали на заседание суда.

Перед представителями закрывали двери. Этими действиями в Конституционном суде нарушали все возможные регламентные нормы,

- добавила депутатка.

Мошенец отметила, что решение КСУ об отмене уголовной ответственности за ложное декларирование было не первым, которое принимали за закрытыми дверями.

Справка. Во время закрытого заседания 27 октября 2020 года Конституционный суд признал недействительной статью Уголовного кодекса о незаконном декларирования. Она предусматривала штраф или уголовную ответственность чиновников и судей за непроверенные внесенные данные. Подробнее об этом – читайте здесь.

Какова реакция президента на решение суда

По словам нардепа, Владимир Зеленский пока пытается быть толерантным ко всем ветвям власти. Она отметила, что в своих обращениях он постоянно подчеркивает, что судебная власть в Украине является независимой.

"Она действительно должна быть такой, если будет работать профессионально, добродетельно и в интересах общества", – заявила Мошенец.

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Как отметила депутат, судебная власть в Украине дискредитирует себя такими решениями, поэтому и не удивительно, что общество относится к ней с недоверием.