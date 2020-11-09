Судебно-психиатрическую экспертизу хотят назначать без согласия человека: детали
В Кабинете Министров хотят назначать судебно-психиатрическую экспертизу принудительно, то есть без согласия лица. Это предложили делать только в административных делах.
Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ВРУ.
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Что известно
В проекте закона прописали четкую процедуру, когда будут назначать судебно-психиатрическую экспертизу. Ее будут делать, если соберут соответствующее количество данных.
Например, если будет известно, что лицо, привлекаемое к админответственности, могло быть невменяемым. Тогда соответствующий орган или должностное лицо сможет назначать судебно-психиатрическую экспертизу по согласию или ходатайству нарушителя или его законного представителя.
Как это будет работать
Если же это лицо не даст согласия, то протокол о правонарушении и все материалы дела поступят в суд. Это нужно сделать не позднее, чем через 24 часа. Тогда решение примут безотлагательно.
Если нужно, суд может назначить судебно-психиатрическую экспертизу лицу, привлекаемому к административной ответственности, без его согласия,
– говорится в пояснительной записке.
Также в законопроекте предлагают разрешить проводить экспертизу в том месте, где находится нарушитель.
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