В Кабинете Министров хотят назначать судебно-психиатрическую экспертизу принудительно, то есть без согласия лица. Это предложили делать только в административных делах.

Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ВРУ.

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Что известно

В проекте закона прописали четкую процедуру, когда будут назначать судебно-психиатрическую экспертизу. Ее будут делать, если соберут соответствующее количество данных.

Например, если будет известно, что лицо, привлекаемое к админответственности, могло быть невменяемым. Тогда соответствующий орган или должностное лицо сможет назначать судебно-психиатрическую экспертизу по согласию или ходатайству нарушителя или его законного представителя.

Как это будет работать

Если же это лицо не даст согласия, то протокол о правонарушении и все материалы дела поступят в суд. Это нужно сделать не позднее, чем через 24 часа. Тогда решение примут безотлагательно.

Если нужно, суд может назначить судебно-психиатрическую экспертизу лицу, привлекаемому к административной ответственности, без его согласия,

– говорится в пояснительной записке.

Также в законопроекте предлагают разрешить проводить экспертизу в том месте, где находится нарушитель.

Справка. Судебно-психиатрическая экспертиза – это научно-практическое исследование. Его осуществляет по постановлению уполномоченных органов или по постановлению суда судебно-психиатрический эксперт. Делают это, чтобы получить ответы на вопросы, которые возникают во время осуществления административных, уголовных и гражданских дел по поводу психического состояния лица.