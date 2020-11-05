Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, который предоставляет Высшему совету правосудия еще больше полномочий. Этим президент фактически отдает отбор всех судей в руки Павла Вовка.

Для того, чтобы получить контроль за отбором судей, достаточно лишь влиять на Офис Президента. Об этом сообщил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков в эфире 24 канала.

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По словам Жернакова, должна быть сформирована новая высшая квалификационная комиссия судей. Это орган, который уже больше года не работает. Эксперт отметил, что причиной стало принятие "непутевого" закона, который распустил его и отдал слишком много полномочий Высшему совету правосудия.

Справка. Верховная Рада 5 ноября 2020 года отправила на повторное первое чтение законопроект №3711 авторства Владимира Зеленского о судебной реформе. Подробнее об этом – читайте здесь.

По мнению Жернакова, она заблокировала процесс создания новой Высшей квалификационной комиссии. Он заявил, что теперь Зеленский вносит законопроект, которым отдает еще больше полномочий Высшему совету правосудия за контролем над процессом.

Если послушать "пленки Волка", в которых он командует Высшим советом правосудия, то понятно, что это все одна компания и одна судейская мафия,

– подчеркнул Жернаков.

Что изменит законопроект

Как отметил эксперт, Высшему совету правосудия, который абсолютно себя дискредитировал, дадут возможность влиять на процесс. По его словам, если Верховная Рада или иностранные эксперты не будут делегировать своих представителей в конкурсную комиссию, то это должно сделать уполномоченное лицо по правам человека.

"Учитывая то, как проходят наши "судебные реформы", шансов на то, что международное сообщество будет участвовать в этом процессе почти нет", – добавил Жернаков.

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По его словам, высока вероятность того, что Вовк будет контролировать всю комиссию по созданию ВККС. Именно она и будет выбирать много судей, потому что сейчас в судебной системе есть значительное количество вакансий.

Обратите внимание! НАБУ 3 ноября 2020 года объявило в розыск председателя ОАСК Павла Вовка. Следователи подозревают его в злоупотреблении влиянием и создании преступной организации. Подробнее об этом – читайте здесь.

Жернаков добавил, если теперь не остановить законопроект, то в Украине и остальные судебной системы будет подконтрольна Вовку.

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