Судьи Конституционного Суда Украины поставили крест на е-декларировании чиновников. Теперь депутаты, министры и другие высокопоставленные чиновники могут не указывать свои дорогие авто, виллы в Испании или Крыму в электронных декларациях. Ведь КСУ назвал неконституционной ответственность за ложь в декларациях.

Из-за этого НАБУ и Высший антикоррупционный суд вынуждены закрыть более сотни уголовных производств относительно недостоверного декларирования. Потенциальной ответственности избегут мэр Одессы Геннадий Труханов, экс-депутат и олигарх Константин Жеваго, фигурант скандала о хищении армии Олег Гладковский и многие другие. Об этом – в видеоблоге "Честь и НЕчесть" на 24 канале.

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НЕчесть недели

Уже избежали уголовной ответственности и несколько судей. Поэтому теперь единственная ответственность, к которой их можно привлечь – публичная.

► Первый антигерой – это судья Дружковского городского суда Геннадий Молибога. Его обвиняли в недекларировании двух земельных участков в Донецкой области, приобретении Porsche Cayenne и пользовании Audi Q7.



Судья Геннадий Молибога / Фото "Слово и дело"

По версии НАБУ, общая сумма недостоверных сведений в декларации судьи за 2015 год составила более 1,6 миллиона гривен, а за 2016 — более 560 тысяч гривен. На днях ВАКС пришлось закрыть производство по этому делу.

И это уже второй раз, когда судья вышел сухим из воды. Ранее в отношении него также осуществлялось расследование по незаконному обогащению, но дело закрыли за другое одиозное решение Конституционного суда.

Сейчас Молибога обвиняется во взяточничестве еще по двум делам. НАБУ утверждает, что судья за деньги отмазывал от ответственности пьяных водителей. Эти дела так легко не закрыть.

►Другой судья, избежавший ответственности за ложь в декларации, это Олег Голяшкин. Судья Высшего админсуда Украины в 2015 и 2016 годах не декларировал 2 квартиры в центре Киева на улице Лаврской, 10, которые принадлежат его матери.

Голяшкину было выгодно не показывать это жилье, чтобы получить другое – служебное, которое потом можно было бы приватизировать.

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►По данным следствия, бывшая судья Вышгородского районного суда Киевской области Людмила Толкачева в декларациях за 2016, 2017 и 2018 годы не указала о займе размером около 660 тысяч гривен.

Как и по делу Молибога, ВАКС был вынужден закрыть производство по делам Толкачевой и Голяшкина из-за решения Конституционного суда.

► По словам члена Автомайдана и юриста Центра противодействия коррупции Вадима Валька, также стоит ожидать отмены приговоров в отношении судей в отставке Пономаря, Посунси и Баранника, которые не подавали е-декларации и были осуждены ВАКС в прошлом.

► Детективам пришлось закрыть и дело в отношении подозреваемой Людмилы Салтан. Судья Киевского райсуда Одессы, по их версии, не декларировала наличие денежных средств, за которые смогла купить Audi Q7 и Audi Q8 стоимостью свыше 2 миллиона гривен каждая.



Премию "НЕчесть недели" получили судьи Геннадий Молибога, Людмила Салтан и другие

►Фигурантом уголовного дела о недекларировании мог стать и глава ОАСКа Павел Вовк. Как считает НАБУ, судья не указал в своих декларациях за 2015 и 2016 года информацию о пользовании жилым дом экс-супруги и авто тестя AUDI Q7.

Хотя детективы и журналисты зафиксировали, как судья выходил утром из этого жилья и пользовался авто. Понятно, что ВАКС и НАБУ были вынуждены закрыть досудебные и судебные производства по уголовным делам в отношении судей и топовых чиновников.

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Судьи, которые отмазывают чиновников от админответственности

Но другие судьи решили, что КСУ отменил не только уголовную, но и административную ответственность за совершение коррупционных деяний. В частности, судья Апелляционного суда Полтавской области Валентин Томилко.

Он освободил от админответственности и уплаты штрафа бывшего инспектора колонии, который не вовремя подал декларацию.

Судья Приморского суда Одессы Виктор Попревич также считает, что административная ответственность за непредставление деклараций для служителей Фемиды отменена.



Премию "НЕчесть недели" получили судьи Валентин Томилко, Виктор Попревич и другие

Попревич – это судья, украсивший вход в свой дом бюстами Сталина и Ленина. Идеологические убеждения не мешают ему пользоваться западными благами – авто Volkswagen CC и принимать сомнительные решения именем Украины.

Попревич не увидел нарушений в действиях другого судьи, который несвоевременно подал электронную декларацию перед увольнением.

Премию "НЕчесть недели" получают судьи, избежавшие ответственности за ложь в декларациях – Молибога, Голяшкин, Салтан и другие. А также судьи, которые на основе решения КСУ отмазывают чиновников и от админответственности. Это судьи Томилко и Попревич.

Честь недели

Не всем судьям удалось избежать ответственности за коррупционные преступления. Среди них Павел Меденцев, который в 2014 году получил 570 тысяч гривен взятки за решение о взыскании страховой выплаты более чем на 2 миллиона гривен.

Сам судья просил 25% иска, но позже любезно согласился скинуть пару тысяч и даже не старался сильно скрыть свои действия.

Представитель ЧП "Смартком" передал судье деньги возле помещения суда и даже в кабинете судьи. Чтобы дело точно попало на Меденцева, судья посоветовал истице подать в суд несколько идентичных исков. Она подала аж 17.

Накануне судьи ВАКС признали Меденцева виновным и приговорили к 9 годам заключения с полной конфискацией и спецконфискацией.



Премию "Честь недели" получили судьи Олег Колиуш, Ярослав Шкодин и Олег Ткаченко

Такой приговор судьи Колиуш, Шкодин и Ткаченко вынесли в отсутствие подсудимого, ведь Меденцев находится в розыске и скрывается.

Поэтому премию "Честь недели" получают судьи Высшего антикоррупционного суда Олег Колиуш, Олег Ткаченко, и Ярослав Шкодин.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.