Судьи ВАКС избрали меру пресечения чиновнику, которого подозревают в организации масштабной коррупционной схемы во время закупок государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный". По данным следствия, ущерб от преступления составил 47 миллионов гривен.

О том, что чиновника будут держать под стражей в течение 60 суток сообщили в пресс-службе ВАКС в фейсбуке. Впрочем, задержанный менеджер может выйти на свободу, если внесет 21,2 миллиона гривен залога.

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Срок действия меры пресечения считается от 27 октября – дня, когда его задержали. Еще одного фигуранта дела отправили под домашний арест.

Что известно о коррупционной схеме в порту

Как утверждают в НАБУ, к организации коррупционной схемы по переплате во время закупок причастны 11 человек. В течение 2017 – 2018 годов они обогатились на 47 миллионов гривен.

Среди подозреваемых – действующие и бывшие руководители предприятия. В частности, заместитель и бывший заместитель директора. Кроме них в деле фигурируют 2 сотрудницы "Южного" и 7 бывших директоров частных фирм.

Будет ходить с браслетом

Если же арестованный госслужащий внесет залог, его обяжут носить электронный браслет, а также сдать загранпаспорта.