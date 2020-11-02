Конституционный Суд Украины принял скандальное решение, которое фактически отменяет ответственность за коррупцию. Такое решение поддержали сразу 11 судей КСУ. Все они имеют достаточно яркую биографию и скрывают солидное состояние.

Сайт 24 канала рассказывает все, что нужно знать о судьях Конституционного Суда Украины, кто их назначал, что они декларируют и чем владеют

Читайте также Группировка Януковича: какие судьи готовы действовать против антикоррупционных органов

Александр Тупицкий



Александр Тупицкий / Фото ccu.gov.ua

Биография

Александр Тупицкий – глава Конституционного Суда Украины. Родился 28 января 1963 года в селе Белозерье Черкасской области. В 1988 году окончил Харьковский юридический институт им. Ф. Э. Дзержинского, после чего работал стажером и следователем. А уже в 1993 году стал судьей Куйбышевского райсуда в Донецке. До 2009 года занимал должность главы этого же суда.

После этого работал во Львовском и Днепропетровском апелляционном суде. В мае 2013 года указом тогдашнего президента Виктора Януковича назначен судьей Конституционного суда, а в марте 2018 – избран заместителем главы КС. Главой же учреждения Тупицкого назначили в 2019 году.

Чем владеет

Согласно ежегодной декларации за 2019 год, видим, что Тупицкий владеет жилым домом общей площадью 221,5 квадратных метров, который находится в пгт Кореиз, в составе Ялтинского городского совета Автономной Республики Крым, право собственности судья приобрел в 2012 году. В том же месте находится и его земельный участок, площадью 690 квадратных метров, дата приобретения права – 2005 год.

В Донецке судья имеет гараж, квартиру в общей собственности с кем-то (не указано в декларации), площадью 63,7 квадратных метров. На жену в Донецке также зарегистрирован земельный участок, площадью 1000 квадратных метров.

Квартира и жилой дом в Киеве находятся в другом праве пользования Тупицкого, и не является его собственностью. А вот земельный участок (750 квадратных метров) в Василькове под Киевом – собственность судьи.

Также он вместе с семьей арендует садовый (дачный) дом в Киеве площадью 60,1 квадратных метров. Владельцем этого дома значится юридическое лицо – дом отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами.

Что касается транспорта, то судья задекларировал только один автомобиль в общей собственности с женой – BMW X6, 2012 года выпуска.

В Конституционном суде Тупицкий за 2019 получил 4,454 миллиона гривен заработной платы. Денежных активов у главы суда тоже немало – на счетах в банках у него с женой лежит около 120 тысяч гривен. Сумма наличных сбережений гораздо больше – 20 тысяч долларов имеет Тупицкий, и еще 10 тысяч его жена. Также судья задекларировал, что имеет 175 тысяч гривен наличными, а его жена – 115 тысяч гривен.

Скандалы

Как мы уже говорили, Александр Тупицкий еще до аннексии Крыма Россией в 2014 году владел имением и землей под ним в Кореизе недалеко от Ялты. Правда, журналистам программы "Схемы" стало известно, что в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность. Интересно не только то, что Тупицкий не указал об этом в декларациях, но и то, что участок он купил и оформил в соответствии с российским законодательством.

Сам же судья позже сказал, что действительно приобрел участок, но не знал, как внести его в декларацию. Он добавил, что не видит проблемы в том, что приобрел и оформил участок по законам РФ.

Почему я не внес его в реестр? Я до сих пор не знаю, как это сделать. Я не признаю Крым российским. Единственная, наверное, моя вина, что я не обратился в органы НАПК, чтобы они мне разъяснили, как мне это сделать,

– сказал Тупицкий на брифинге.

Также, Юрий Бутусов, главный редактор " Цензор.нет", писал в соцсетях, что Александр Тупицкий был назначен на должность главы Конституционного суда Украины в сентябре 2019 года по протекции Андрея Богдана, который был руководителем Офиса Зеленского, и экс-заместителя руководителя Администрации Януковича Андрея Портнова.

Кроме этого, журналисты узнали, что жена Тупицкого была помощницей нардепа от "Партии регионов" в 7 созыве Александра Бобкова. Сам же Тупицкий ранее был правой рукой Виктора Татькова (во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас скрывается из-за коррупции). В качестве бонуса, Тупицкий имеет связи с Юрием Иванющенко "Енакиевским" (один из самых влиятельных людей в "Партии регионов") и Игорем Кривецким (главный спонсор "Свободы").

К тому же, аналитики Центра противодействия коррупции в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество нашли информацию, что теща Тупицкого – Лариса Колпаченко – имеет четыре земельных участка с домом под Киевом, хотя раньше работала обычным фармацевтом.

Виктор Городовенко



Виктор Городовенко / Фото ukrinform.ua

Биография

Виктор Городовенко родился 22 февраля 1968 года в Мелитополе Запорожской области. В 1993 году окончил Украинскую юридическую академию и сразу начал работать судьей Мелитопольского городского суда, в 2003 году стал главой этого суда. Затем с 2005 по 2017 год занимал должность главы Апелляционного суда Запорожской области. 13 ноября 2017 года XІV внеочередным съездом судей Украины назначен судьей Конституционного Суда Украины.

Чем владеет

В декларации за 2019 год указано, что Городовенко владеет двумя квартирами – в Запорожье (92 квадратных метра) и в Киеве (81 квадратный метр). Также у него есть Toyota Camry 2012 года выпуска.

В КСУ за 2018 год он заработал 4,1 миллиона гривен, а еще 213 тысяч гривен получил как пожизненное содержание судьи. Наличными Городовенко имеет 980 тысяч гривен, 50 тысяч долларов и 40 тысяч евро. В банках он хранит 65 тысяч гривен и 6 165 долларов.

Скандалы

Виктора Городовенко связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Известно, что его назначение на должность лоббировал заместитель главы администрации Порошенко Алексей Филатов.

Интересно и то, что в 2019 году Государственное бюро расследований по решению суда было обязано начать расследование в отношении Городовенко и группы связанных лиц по уголовным правонарушениям, предусмотренным ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ст. 376 Уголовного кодекса Украины, так как судья требовал взятку в размере 100 тысяч долларов за назначение кандидата на должность главы Токмакского районного суда Запорожской области.

Также была информация, что Городовенко тормозил расследование преступлений против участников Революции Достоинства.

Ирина Завгородняя



Ирина Завгородняя / Фото ccu.gov.ua

Биография

Ирина Завгородняя родилась 31 октября 1964 года в г. Красный Луч (ныне – Хрустальный) Луганской области. В 1992 году получала высшее образование в Харьковском юридическом институте (ныне – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого). В 1993 году ее избрали судьей Краснолуцкого городского суда, в 1998 году Завгородняя была назначена на должность заместительницы главы этого суда.

В 1999 году начала работать в Киеве, сначала стала судьей Железнодорожного районного суда, затем Соломенского районного суда. С 2011 по 2018 годы была судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. 20 сентября 2018 года Постановлением Верховной Рады Украины по результатам конкурса назначена судьей Конституционного Суда Украины.

Чем владеет

В ежегодной декларации за 2019 год указано, что Завгородняя владеет земельным участком под Киевом площадью 1 517 квадратных метров и жилым домом площадью 210 квадратных метров. У судьи есть два автомобиля – Suzuki Grand Vitara 2.0 2007 года выпуска и BMW X4 2019 года выпуска, который зарегистрирован на муже.

В КСУ Ирина Завгородняя получила 4,1 миллиона гривен заработной платы, еще 2,8 миллиона гривен судья получила в подарок. Наличными Завгородняя имеет 120 тысяч долларов и 2,8 миллион гривен (очевидно, полученные в подарок).

Скандалы

Стало известно, что муж судьи – Сергей Завгородний – в июле купил квартиру в ЖК "Новопечерские Липки" площадью 124 квадратных метра. Ориентировочная стоимость такой квартиры без ремонта – почти 13 млн гривен, цена с ремонтом стартует от 14 млн, об этом сообщает Bihus.Info. Интересно и то, что в 2018 году Завгородний уже покупал квартиру в этом же жилом комплексе. Сергей Завгородний является гражданином Российской Федерации и в 2013 – 2014 годах получал оттуда доход.

Саму Завгороднюю тесно связывают с "Оппозиционной платформой – За жизнь" и лично депутатом Григорием Суркисом. А ее назначение на должность лоббировал Александр Грановский, близкий соратник Петра Порошенко. В октябре НАПК проводило проверку судьи, и оказалось, что она не задекларировала имущество на сумму более 615 тысяч гривен – автомобиль “Land Rover” 2012 года выпуска. Именно после этой проверки и оказалось, что ее муж приобрел квартиру в центре Киева за несколько миллионов гривен.

Также по теме Подвесить судью за яйца: как Конституционный суд пытается уничтожить антикоррупционную систему

Александр Касминин



Александр Касминин / Фото zib.com.ua

Биография

Александр Касминин родился в 1966 году в селе Кумы Карловского района Полтавской области. Сначала работал слесарем, водителем Ланновского сахарного комбината, но в 1990 году окончил Харьковский юридический институт им. Ф. Э. Дзержинского, после чего работал стажером. В 1993 году стал судьей Диканьского районного суда, а с 1996 года – судьей апелляционного суда Полтавской области. В течение 2006 – 2011 годов был заместителем главы этого суда. В 2011 году был назначен главой Апелляционного суда Полтавской области.

17 сентября 2013 года Указом Президента Украины назначен судьей Конституционного Суда Украины.

Чем владеет

Список недвижимости, которой владеет сам Касминин и его семья, можно листать несколько минут. В собственности судьи есть земельные участки различной площади в Полтаве – 2, 25 и 1000 квадратных метров. Также есть квартира в Киеве площадью 150 квадратных метров в общей собственности с женой и дочерью.

У жены также есть земельный участок в Полтаве, гараж, и четыре нежилых помещения – площадью от 3,3 до 119,3 квадратных метров. Также у нее есть земельный участок площадью 1000 квадратных метров в Полтаве, и 11 земельных участков, каждый из которых площадью 20 тысяч квадратных метров, в Полтавской области.

У самого Касминина, согласно декларации, автомобиля нет. У жены есть Toyota Land Cruiser Prado 2018 года выпуска, а у дочери – Toyota RAV4 2019 года выпуска.

В суде Касминин получил 4,1 миллиона гривен заработной платы, его жена получила 152 тысячи гривен зарплаты в компании "Укртрансгаз" и 1,5 и 1,2 миллиона гривен дивидендов. К тому же, дочь судьи тоже работает в КСУ – помощницей судьи. За 2019 год она получила 330 тысяч гривен зарплаты.

Касминин хранит в наличности 40 тысяч долларов, 5,5 тысяч евро, 107 тысяч гривен. У жены же есть 17 тысяч гривен, 15,3 тысячи евро и 114 тысяч долларов.

Скандалы

Александр Касминин известен тем, что приватизировал служебное жилье. Так, в декабре 2013 года ему предоставили в пользование служебную квартиру в Киеве в ЖК "Панорама на Печерске", площадью более 150 квадратных метров. Уже через год он вывел эту квартиру из перечня служебной недвижимости и приватизировал.

Также Касминин говорил о том, что курс на обретение полноценного членства в Евросоюзе и НАТО – неконституционный и выступал против него.

Виктор Кривенко



Виктор Кривенко / Фото day.kyiv.ua

Биография

Виктор Кривенко родился 6 августа 1955 года в селе Мотыжин Макаровского района Киевской области. В 1980 году он окончил Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко. Тогда же начал работать стажером Киевской областной коллегии адвокатов, а после адвокатом этой организации.

До 1993 года был судьей Киевского областного суда, затем два года работал адвокатом, а с 1995 года работал главным консультантом отдела обобщения судебной практики Верховного Суда Украины. С 1995 года стал судьей Верховного Суда Украины. Также с 1996 года до 2005 года − глава Совета судей Украины.

В 2011 году был назначен заместителем главы Верховного Суда Украины – секретарем судебной палаты по административным делам. А уже в ноябре 2015 года ХІІІ съездом судей Украины назначен судьей Конституционного Суда Украины.

Чем владеет

У Виктора Кривенко тоже недвижимости хватает. В собственности шесть земельных участков в Мотыжине (Киевская область), площадью 29,8 тысяч квадратных метров, 42,3 тысячи квадратных метров, 1 261, 1 739, 2 500 и 1 608 квадратных метров. Также у него есть земельный участок в Закарпатской области площадью 700 квадратных метров. В Киевской области Кривенко также задекларировал жилой дом (81 квадратный метр), а в самой столице – квартиру и гараж. Квартира и два гаража есть в Киеве и у жены Кривенко. Также у нее есть мини-отель в Закарпатской области и 32 земельных участка в разных селах Киевской области.

У Кривенко есть два авто – Lexus lx570 2008 года выпуска и Mercedes-Benz S 350 4m того же года выпуска. У жены тоже есть Mercedes-Benz S C 250 2011 года выпуска и грузовой автомобиль ЗАЗ-LANOS.

В суде Кривенко получил 42 миллиона гривен зарплаты (такие цифры действительно указаны и декларации), а его жена заработала за 2019 год 5,8 миллиона гривен от занятия предпринимательской деятельностью. В наличности супруги хранят 500 тысяч гривен.

Скандалы

В 2017 Кривенко выполнял обязанности главы КСУ как старейший судья, тогда же он отметил нагрудными знаками судей, причастных к решениям КСУ, которые повлекли за собой узурпацию власти Виктором Януковичем. Речь идет о Юрии Баулине и Сергее Вдовиченко, которые были причастны к решению КСУ, когда Конституцию Украины вернули в редакцию 1996 года.

Александр Литвинов



Александр Литвинов / Фото из открытых источников

Биография

Александр Литвинов родился 2 апреля 1965 года в городе Углегорск Донецкой области. В 1988 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. маршала К. К. Рокоссовского. В 1996 году окончил экономико-правовой факультет Донецкого государственного университета. В 1997 стал судьей Буденновского районного суда Донецка, затем был судьей областного суда и апелляционного. С октября 2010 года — судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

В феврале 2013 года XI очередным съездом судей Украины назначен судьей Конституционного Суда Украины.

Чем владеет

У Александра Литвинова есть земельный участок в Донецкий области площадью 600 квадратных метров, квартира в Киеве площадью 66,6 квадратных метров и жилой дом в Киеве – 139,3 квадратных метров, который он арендует. Также судья владеет автомобилем MINI Cooper 2010 года выпуска.

Зарплаты он получил более 4 миллионов гривен, и дважды получал по 690 тысяч гривен от отчуждения имущества. В наличности Литвинов хранит 119 тысяч долларов, а его жена – 26 тысяч долларов.

Скандалы

Украинский журналист и бывший депутат Сергей Лещенко в своем Telegram-канале написал, что Александр Литвинов может быть агентом спецслужб страны-агрессора. Он отметил, что один из отравителей Скрипалей в Солсбери – тайный агент ГРУ РФ Анатолий Чепига – окончил тот же военный вуз, что и судья Конституционного суда Александр Литвинов.

Думаю, их фотографии висят где-то рядом на почетной доске выпускников. Судья Литвинов является правой рукой главы КС Александра Тупицкого. Он назначен Януковичем по квоте Съезда судей. В Конституционном суде за глаза его называют "москвич" и "смотрящий". Литвинов был докладчиком по делу о признании неконституционным закона О НАБУ. Версия о геополитической игре, чтобы поссорить Украину с Западом и втянуть власть в кризис руками КС, находит свое подтверждение,

​– написал Лещенко.

Также Литвинова и Тупицкого называют "палачами НАБУ", потому что они, как судьи-докладчики, прописали тексты решений 2 последних резонансных дел в отношении НАБУ.

Интересно Богатым – квартиры, бедным – очереди: почему чиновники-миллионеры получают жилье от государства

Владимир Мойсик



Владимир Мойсик / Фото vru.gov.ua

Биография

Владимир Мойсик родился 18 августа 1957 года в селе Стецева Снятинского района Ивано-Франковской области. В 1983 году окончил юридический факультет Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко и был избран народным судьей Железнодорожного районного народного суда Киева. В 1995 – 2002 годах работал судьей Верховного Суда Украины. В 2002 году избран народным депутатом, которым пробыл вплоть до 2012 года. В течение 2008 − 2010 годов − советник Президента Украины (вне штата).

В январе 2016 года Президентом Украины назначен судьей Конституционного Суда Украины.

Чем владеет

Владимир Мойсик имеет земельный участок в Киеве площадью 1000 квадратных метров, и два участка в области – 2 500 и 18 027 квадратных метров. Судья задекларировал жилой дом в Ивано-Франковской области площадью 121 квадратный метр. Также он имеет две квартиры в Киеве, а еще несколько земельных участков в Киевской области арендует. Мойсик имеет автомобиль Lexus LX570 2010 года выпуска.

В суде он получил 4,5 миллиона гривен зарплаты и еще 322 тысячи гривен в качестве пожизненного денежного содержания судьи в отставке. В наличности судья хранит 1 миллион гривен, а на банковских счетах у него около 160 тысяч гривен.

Скандалы

Как сообщает НАПК, Владимир Мойсик вовремя не задекларировал больше 150 тысяч гривен дохода. К тому же, когда он был избран депутатом, то нарушил Конституцию Украины относительно несовместимости депутатского мандата и должности судьи, так как с этой должности его уволили только в 2006 году, а депутатом он пробыл с 2002 по 2006 годы.

Сергей Сас



Сергей Сас / Фото ccu.gov.ua

Биография

Сергей Сас родился 7 августа 1957 года в селе Ермолаевка Даурского района Красноярского края. В 1980 году с отличием окончил Львовский зооветеринарный институт, а в 1996 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого.

С 1994 года по 2014 год был народным депутатом Украины, а в течение 2006 – 2014 годов еще и заместителем главы фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Украины. В 2005 году – постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины.

В марте 2014 года Верховной Радой Украины назначен судьей Конституционного Суда Украины.

Чем владеет

Сергей Сас задекларировал две квартиры в Киеве площадью 71,3 и 111,2 квадратных метров. Также он имеет жилой дом в Кировоградской области, площадью 100 квадратных метров, и два земельных участка – 25,3 тысячи квадратных метров и 18,2 тысячи. Еще два участка – в Киевской области. Сас отметил, что у него есть автомобиль Volkswagen Touareg 2007 года выпуска.

В суде он получил 3,7 миллиона гривен зарплаты, еще 175 тысяч гривен дохода – это пенсия. В наличности судья хранит 1,3 миллиона гривен, а на счетах – 105 тысяч гривен и 415 тысяч гривен.

Скандалы

Сергей Сас стал судьей КСУ в 2014 году по квоте Верховной Рады, до этого 10 лет был нардепом от "Батькивщины", поэтому имеет тесную связь с партией и именно с Юлией Тимошенко, которая, кстати, призвала Верховную Раду прекратить травить КСУ.

Игорь Слиденко



Игорь Слиденко / Фото: ukrinform.ua

Биография

Игорь Слиденко родился 14 июня 1973 года в селе Севериновка Тростянецкого района Винницкой области. В 1995 году окончил юридический институт Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова. В 1998 году получил квалификацию магистра государственного управления.

Работал в академиях и университетах, с 2010 года – главный консультант отдела теории и практики законотворческой деятельности Института законодательства Верховной Рады Украины.

В марте 2014 года Верховной Радой Украины назначен судьей Конституционного Суда Украины.

Чем владеет

Слиденко задекларировал две квартиры в Киеве: площадью 87,8 квадратных метров, которая находится в совместной собственности, и 47 квадратных метров, которую он арендует. Судья имеет легковое авто Toyota C-HR 2018 года выпуска.

В КСУ он получил 3,9 миллиона гривен зарплаты, также в 2019 году он, жена, дочь и сын получили доход от отчуждения недвижимого имущества – 366 тысяч гривен каждый. Какие-либо денежные активы Слиденко не задекларировал.

Скандалы

Слиденко был назначен Верховной Радой по квоте партии "Свобода", поэтому также имеет тесные связи с этой политсилой. Как поговаривают в НАПК, он также дважды нарушил требования части 2 статьи 172-6 Кодекса об админправонарушениях – несвоевременно сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии в мае и декабре 2019 года. Известно, что он не указал вовремя доход в сумме 330 тысяч гривен.

Читайте также Что известно о судьях, которые поддержали скандальное решение КСУ: детали о каждом

Петр Филюк



Петр Филюк / Фото из открытых источников

Биография

Петр Филюк родился 11 апреля 1961 года в селе Залухов Ратновского района Волынской области. В 1986 году получил высшее юридическое образование в Харьковском юридическом институте (ныне – Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого). Работал следователем, а затем был избранным народным судьей Луцкого районного народного суда, в сентябре 1992 года назначен главой этого суда. С 2004 по 2019 год – глава Апелляционного суда Волынской области.

30 октября 2019 года XVII внеочередным съездом судей Украины по результатам конкурса назначен судьей Конституционного Суда Украины.

Чем владеет

Филюк задекларировал шесть земельных участков в Волынской области, дом площадью 252,3 квадратных метров и квартиру в Луцке площадью 60,9 квадратных метров. Также он имеет BMW X1 2012 года выпуска.

Жена судьи владеет частным предприятием "Акрополь", но за 2019 год она получила там всего 50 тысяч гривен зарплаты. Филюк в КСУ получил 525 тысяч гривен заработной платы, а в Волынском апелляционном суде – 2,5 миллиона гривен. На банковских счетах у него размещено 53 тысячи гривен, наличными хранится 51 тысяча долларов и 25 тысяч гривен.

Скандалы

В 2012 году Филюк получил бесплатно шесть земельных участков под Луцком. Как он позже объяснил, там была свалка, которую он привел в порядок. И поэтому сельский совет выделил ему землю бесплатно. Сейчас же там размещен элитный особняк площадью 252,2 квадратных метров, но его официальным владельцем является отец судьи.

Также Филюка связывают с Игорем Палицей – лидером "За майбутнє" и близким бизнес-партнером Игоря Коломойского.

Галина Юровская



Галина Юровская / Фото Национальная школа судей Украины

Биография

Галина Юровская родилась 30 ноября 1961 года в Хмельницком. В 1985 году получила высшее юридическое образование в Харьковском юридическом институте. В 1993 году Верховной Радой Украины избрана судьей Хмельницкого областного суда, а в 1999 году – судьей Киевского областного суда.

В 2011 – 2016 годах работала судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Затем до 2019 года была заместительницей начальника отдела подготовки преподавателей (тренеров) Национальной школы судей Украины.

29 октября 2019 года XVII внеочередным съездом судей Украины по результатам конкурса назначена судьей Конституционного Суда Украины.

Чем владеет

Юровская задекларировала две квартиры – в Киеве и Хмельницком (128 и 46,7 квадратных метров). Также у судьи есть земельный участок в Киевской области площадью 1200 квадратных метров. Из транспорта у нее AUDI Q5 2011 года выпуска.

В КСУ за несколько месяцев 2019 судья получила 508 тысяч гривен зарплаты. Еще 510 тысяч гривен она заработала в Национальной школе судей Украины. 649 тысяч гривен она получила как пожизненное денежное содержание судьи. Другие денежные активы судья не задекларировала.

Скандалы

Как известно, с 2016 до 2019 года Юровская работала заместительницей начальника отдела подготовки преподавателей Национальной школы судей Украины, ректором которой является экс-министр юстиции и бывший нардеп Николай Онищук, поэтому их тесно связывают между собой.