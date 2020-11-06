По словам судьи КСУ Владимира Мойсика, его коллеги из Конституционного Суда готовы объяснить украинцам принятие решения об отмене е-декларирования, которое вызвало волну возмущения в обществе. Кроме того, служители Фемиды якобы поддерживают законопроект спикера Дмитрия Разумкова, который Верховная Рада рассмотрит уже на следующей пленарной неделе.

Мойсик считает, что даже если и произошел какой-то конфликт, то необходимо его сторонам остановиться и искать пути к взаимопониманию. Об этом судья КСУ сказал в комментарии "РБК-Украина".

Важно Рада не смогла избрать судей в Конституционный Суд

Он добавил, что судьи КСУ могут по собственной инициативе или по обращению общества разъяснить свое решение. Кроме того, Мойсик считает, что законопроект Разумкова выглядит как компромиссный вариант.

Ситуацию надо смягчить. Обществу надо рассказать, что никакие здесь в КСУ не преступники сидят. Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон "Колесниченко и Кивалова", отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и так далее. Что еще общество может хотеть от этого суда? Эту всю ситуацию сейчас просто "разогрели",

– убежден судья.

Мойсик добавил, что решение КСУ не говорило о необходимости закрывать Единый реестр е-деклараций.

Что известно о законопроекте Разумкова

Он направлен на "устранение состояния правовой неопределенности, возникшего из-за решения Конституционного суда".

Законопроект предусматривает восстановление ряда пунктов закона "О предотвращении коррупции", а также Уголовного кодекса Украины.

Принятие этого законопроекта как закона обеспечит выполнение решения Конституционного Суда Украины, урегулирует работу Национального агентства по предотвращению коррупции, создаст надлежащие условия для законодательного обеспечения соблюдения международно-правовых обязательств Украины в сфере предотвращения коррупции.

Ранее президент Владимир Зеленский подал в Раду проект закона, предлагающий уволить всех судей КСУ и набрать новых. Больше об этом – читайте по ссылке.

КСУ отменил е-декларирование / инфографика 24 канала