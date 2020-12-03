Судьи Конституционного Суда Украины провели онлайн-встречу с представителями Венецианской комиссии. Среди прочего они обсудили реформирование законодательства о деятельности КСУ и статуса судей.

Встреча называлась "За демократию через право (Венецианская комиссия)". Об этом сообщает пресс-служба Конституционного Суда.

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Во время мероприятия стороны обсудили ряд вопросов относительно процесса реформирования законодательства, касающегося порядка организации и деятельности Конституционного Суда Украины и статуса судей КСУ.

Также собеседники уделили внимание другим актуальным темам и, как информируют в КСУ, "выразили готовность продолжать активный диалог для углубления сотрудничества".

Кто принимал участие в консультациях от КСУ:

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий

Судья КСУ Виктор Городовенко,

Судья КСУ Олег Первомайский,

Судья КСУ Петр Филюк,

Судья КСУ Галина Юровская

Судья КСУ Владимир Мойсик.

Обратите внимание! Венецианская комиссия внесла в повестку дня пункт "Срочный вывод о реформе Конституционного Суда Украины" и планирует принять решение относительно конституционного кризиса в Украине в декабре.

Ранее президент Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной скандальным решением КСУ.

Что известно о скандальном решении КСУ? 27 октября Конституционный суд отменил статью 366-1 об уголовной ответственности за внесение ложных данных в декларации, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточного доступа к реестру деклараций и мониторинга образа жизни. 27 октября Конституционный суд отменил статью 366-1 об уголовной ответственности за внесение ложных данных в декларации, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточного доступа к реестру деклараций и мониторинга образа жизни.

Больше о скандальном решении КСУ и попытке решить конституционный кризис в Украине – по ссылке.