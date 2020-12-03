Судьи КСУ провели консультации с представителями Венецианской комиссии: что обсуждали
Судьи Конституционного Суда Украины провели онлайн-встречу с представителями Венецианской комиссии. Среди прочего они обсудили реформирование законодательства о деятельности КСУ и статуса судей.
Встреча называлась "За демократию через право (Венецианская комиссия)". Об этом сообщает пресс-служба Конституционного Суда.
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Во время мероприятия стороны обсудили ряд вопросов относительно процесса реформирования законодательства, касающегося порядка организации и деятельности Конституционного Суда Украины и статуса судей КСУ.
Также собеседники уделили внимание другим актуальным темам и, как информируют в КСУ, "выразили готовность продолжать активный диалог для углубления сотрудничества".
Кто принимал участие в консультациях от КСУ:
- Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий
- Судья КСУ Виктор Городовенко,
- Судья КСУ Олег Первомайский,
- Судья КСУ Петр Филюк,
- Судья КСУ Галина Юровская
- Судья КСУ Владимир Мойсик.
Ранее президент Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной скандальным решением КСУ.
Что известно о скандальном решении КСУ?27 октября Конституционный суд отменил статью 366-1 об уголовной ответственности за внесение ложных данных в декларации, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточного доступа к реестру деклараций и мониторинга образа жизни.
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