Борьба за справедливость по делу об угрозах Андрея Портнова до сих пор продолжается. Суд первой инстанции заново рассмотрел жалобу прокурора Александра Божко на закрытие уголовного производства.

О достойных уважения и осуждения решениях судей и органов судебной власти – в новом выпуске "Честь и НЕчесть" на 24 канала.

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"Честь недели"

Прежде чем рассказать о героях и антигероине на этой неделе, хочу напомнить о судье Шевченковского районного суда города Киева, который ранее уже получал премию "Честь недели", – Евгении Сидорове. В июле 2020 года он не разрешил преждевременно закрыть производство по давлению Андрея Портнова на прокурора Александра Божко.



Олександр Божко / Фото Terminovo

Портнову не понравилось криминальное производство, которое вел Божко относительно возможного присвоения экс-чиновником денег 2 киевских университетов, а еще вероятных злоупотреблений во время избрания его членом Высшего совета юстиции и угроз народному депутату.

Поэтому экс-чиновник решил пригрозить прокурору тюрьмой и изнасилованием неестественным способом. В смс-сообщениях Портнов обещал провести "воспитательные меры", "загнать в колонию", даже "превратить в кусок г**на".

Угрозы и вмешательство в деятельность правоохранителей является преступлением, за которое предусмотрено суровое наказание – до 3 лет лишения свободы. Поэтому Божко сообщил о них в правоохранительные органы.

Однако следователь СБУ, который рассматривал заявление Божко, довольно быстро закрыл уголовное производство в отношении Портнова. Хотя сам Портнов не отрицал, что писал такие сообщения.

Лингвистическая экспертиза не смогла подтвердить, что это были угрозы. Эксперты якобы не могут это установить, поскольку нет методики оценивания такого рода смсок.

Сидоров встал на сторону Божка

Божко обжаловал постановление о закрытии уголовного производства в Шевченковский районный суд города Киева. Заслушав аргументы обеих сторон, судья Евгений Сидоров встал на сторону Божко.

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Это решение судьи было довольно неожиданным, ведь другие судьи чаще отстаивают интересы Портнова, который курировал судебную систему в администрации Януковича.

► Например, Окружной админсуд недавно остановил действие решения о привлечении Портнова к дисциплинарной ответственности за аналогичные угрозы;

► Судья Печерского суда, где много лет работала сестра Портнова, обязал Минюст и Госказначейство возмещения почти 7 миллионов гривен компенсации экс-чиновнику за причиненный ущерб его репутации.



Андрей Портнов / Фото из соцсетей

Судья Сидоров обязал следователей возобновить расследование в отношении угроз Портнова прокурору и провести его полно и объективно. Кстати, после этого решения на судью Сидорова посыпались жалобы в Высшем совете правосудия от фаната Портнова депутата Бужанского. Думаете совпадение?

Объективное решение судей Ященко, Капичон и Семенцова

Однако в августе СБУ снова закрыло дело – на этот раз по срокам расследования. При этом следователи даже не пытались продолжить расследование и вообще ничего не сделали из того, что их обязал судья Сидоров.

Поэтому Божко снова обжаловал закрытие дела. Но судья Овсепян из Шевченковского суда отказала в удовлетворении жалобы. Видимо, Портнов для нее больший авторитет, чем нормы закона.

Но Божко и на этот раз не сдался, и подал жалобу на решение Овсепян в Киевский апелляционный суд. А судьи Ященко, Капичон и Семенцов отменили отказ Шевченковского суда и направили дело на новое рассмотрение.

Теперь суд первой инстанции заново должен рассмотреть жалобу Александра Божко на закрытие уголовного производства по угрозам Андрея Портнова. Так что борьба продолжается.

"Фонд DEJURE" хочет вручить премию "Честь недели" судьям Киевского апелляционного суда Ирине Ященко, Ольге Капичон и Юрию Семенцову, которые рассмотрели дело и не дали "слить" уголовное дело против влиятельного экс-чиновника.



"Честь недели" – Ирина Ященко, Ольга Капичон и Юрий Семенцов / Скриншот с видео

"НЕчесть недели"

К сожалению, на этой неделе было "слито" другое общественно важное уголовное дело. А именно в отношении судьи Виктора Кицюка, который лишал водительских прав участников Автомайдана за поездку в имение Виктора Януковича в Межигорье.

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Это одно из дел, по которому общество определяет результативность расследования дел Майдана. Еще в 2014 году судье сообщено о подозрении в вынесении заведомо неправосудных решений.



Виктор Кицюк / Фото УНН

Следствие установило, что решения Кицюка базировались на сфальсифицированных документах, а потерпевший Черкасенко вообще не был в том месте, где он якобы что-то нарушал.

Кроме того, дело к Кицюку попало не случайно, а из-за вмешательства в автоматизированную систему документооборота суда. Распределение дел майдановцев в Печерском суде делала родная сестра Кицюка – Людмила.

Дело в отношении Кицюка рассматривалось в Шевченковском суде с 2016 года. Как и другие дела, она двигалась очень медленно. Но скорость рассмотрения резко изменилась когда уголовная ответственность за заведомо неправосудное решение была признана неконституционной Конституционным Судом. Такое решение КСУ принял в июне, но оттверминировал его действие до 12 декабря 2020 года.

Если бы к этому времени Кицюк не получил оправдательный приговор, то дело бы закрыли. Однако тогда он не смог бы получить несколько миллионов компенсации и дальше работать судьей.

Поэтому судья Майдана очень хотел получить решение по делу до 12 декабря, а судья Щебуняева сделала все, чтобы ему в этом помочь. За последний месяц она успела провести 8 заседаний с разницей в 1 – 5 дней. Когда по другим делам стороны ждут заседания по пол года.



Лидия Щебуняева / Фото QHA

Иногда заседания назначались на время других заседаний по другим делам. Так судья пренебрегла по меньшей мере 3 делами ради дела Кицюка. При этом Щебуняева игнорировала многочисленные ходатайства потерпевшего об отложении разбирательства по уважительным причинам. Ходатайство адвоката о вызове свидетелей, отводе судьи и отводе прокурору тоже были отклонены с молниеносной быстротой.

На подготовку к судебным прениям, судья дала всего 1,5 часа. После чего назначила оглашение приговора на следующий день.

Из-за решения КСУ судья не могла вынести другого приговора кроме оправдательного. Но откровенная привязанность Лидия Щебуняевой к Кицюку в этом деле заслуживает нашей антипремии "НЕчесть недели".