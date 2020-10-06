После страшного ДТП под Киевом, где по вине пьяного водителя погибла целая семья, Зеленский собрал Кабмин и дал поручение принять меры для улучшения безопасности на дорогах. А еще назвал ключевой причиной таких трагедий - ощущение безнаказанности. Но судьи и дальше продолжают использовать схем, чтобы водители избежали ответственности.

І такому відчуттю сприяють судді, які масово допомагають спійманим п'яницям уникнути відповідальності. Існують навіть роками напрацьовані схеми звільнення таких водіїв від покарання. Про найбільш типові суддівські схеми, завдяки яким водії сміливо сідають п'яними за кермо – читайте у блозі "Правосуддя по новому" на 24 каналі.

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І вони судді успішно продовжують працювати навіть після страшних трагедій та гучних слів президента. Бо безкарними є не лише водії, але й судді, які ці схеми застосовують.

Штрафи за п'яне водіння

Станом на зараз за нетверезе водіння є адміністративна відповідальність за статтею 130 Кодексу про адмінправопорушення. З липня 2020 року за це мала б наступати кримінальна відповідальність. Однак Зеленський передумав і у кримінальному кодексі ця стаття проіснувала лише 2 дні.

Тому сьогодні п'яниць карають штрафом у розмірі 10 200 гривень та позбавляють права керування на 1 рік. Якщо протягом року водія спіймають понад 2 рази, то штраф зростає до 40 800 гривень, прав позбавляють до 10 років.

Протоколи щодо п'яних водіїв

► Попри істотні санкції, величезна кількість водіїв сідає п'яними за кермо. У 2019 році до судів надійшло понад 126 тисяч протоколів щодо таких водіїв.

► Але ще більше шокує інша статистика. За 2019 рік права керування забрали у 63 тисячі осіб. Тобто половина водіїв, яких поліція спіймала з ознаками сп'яніння можуть і далі сідати нетверезими за кермо.

П'ятірка суддівських схем

► Перше місце – закриття справи за строками

Перше місце впевнено займає закриття таких справ за строками. Відповідно до кодексу водія можуть покарати не пізніше ніж через 3 місяці після того, як його спіймали. Тобто якщо суд розгляне справу на день пізніше, то навіть якщо вина водія на 100% доведену справу потрібно закривати. І цим масово зловживають. За минулий рік суди закрили понад 17 300 таких справ саме через сплив строків.

Не завжди це вина суду. Однак ми виявили дуже багато випадків, коли справи затягують за сприяння судді. Особливо це помітно, коли засідання призначаються через 1 – 2 дні після закінчення строку.

Способів затягування декілька. Іноді суддя просто не призначає засідань, поки строк не закінчиться. Але тоді це повна відповідальність судді. Тому зазвичай ця функція лягає на порушника, який придумує різні "відмазки", щоб затягнути. А суддя йому підігрує та постійно переносить засідання доки не закінчиться строк.

До речі, саме так уник покарання Микита Слободський, якого ще у 2016 році спіймали п'яним за кермом. Але суддя Печерського суду Христина Тарасюк винесла рішення через декілька днів після закінчення строку та закрила справу. У 2018 його знову спіймали п'яним. І поки судді відверто тягнули він встиг спричинити ДТП, у якій загинула молода мама.



Суддя Христина Тарасюк / Фото "УП"

► Друге місце – визнання невинними попри докази

Другою за кількістю схемою є визнання водіїв невинними за наявності очевидних доказів їх вини. За 2019 рік суди повністю виправдали понад 16 300 водіїв за 130 статтею. Звісно, є випадки, коли водії справді невинні. Але ми виявили чимало дуже сумнівних рішень, де судді явно допомагали уникати справедливого покарання.

Однією з улюблених "відмазок" любителів спиртного є заперечення керування автомобілем. Мовляв, за рулем був не я. Або ж – я просто сидів в авто, а не їхав.

Іноді дійсно немає доказів хто ж керував транспортом. Але часто є свідки та докази, що за кермом була саме ця особа, які суд просто відхилив.

Для прикладу у Стрию на очах патрульних автомобіль зупинився на світлофорі, а коли загорілось зелене не поїхав і не реагував на сигнали. Виявилось, що водій був добряче під мухою та просто заснув поки горіло червоне. Цікаво, що цим водієм був суддя Юрій Андрейків. У суді він заявив, що не керував авто, а просто спав у ньому. І щоб ви не сумнівались, суддя Карбовнік, який розглядав цю справу повірив колезі та повністю його виправдав.



Суддя Юрій Андрейків / Фото 24 каналу

► Третє місце – передача на поруки

На третьому місці передача водіїв на поруки трудовому колективу. У кодексі є такий явний радянський анахронізм, який дозволяє порушника передати на "перевиховання" трудовому колективу. Ясно, що це повна фікція. Такий собі легальний спосіб уникнути покарання, який активно застосовується саме для любителів хильнути. Минулого року так "відмазали" 1 412 нетверезих водіїв.

І безкарність цих водіїв – повна відповідальність суддів. У деяких випадках рішення справді шокують.

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Для прикладу, суддя Пташинський нещодавно не став карати та передав на поруки особу, яка працює водієм шкільного автобуса. Ну дійсно, подумаєш, випив. От коли він п'яним з повним автобусом дітей у ДТП потрапить, тоді й можна якийсь штраф виписати.

нещодавно не став карати та передав на поруки особу, яка працює водієм шкільного автобуса. Ну дійсно, подумаєш, випив. От коли він п'яним з повним автобусом дітей у ДТП потрапить, тоді й можна якийсь штраф виписати. Суддя Деснянського суду Києва Валерія Бабко у червні 2020 року теж передала трудовому колективу особу, яка керувала авто у стані наркотичного сп'яніння. Цікаво, що цього ж місяця вона закрила щодо цього ж водія інші справу, де його також спіймали під наркотиками. А коли його через тиждень знову спіймали у такому ж стані, то, мабуть, вирішила, що це від браку спілкування з колегами по роботі – і передала його на виховання трудовому колективу. До речі, суддя Бабко зібралась до Конституційного Суду.

► Четверте місце – закриття за малозначністю

На четвертому місці закриття справ за малозначністю. І це не жарт. Багато суддів вважають, що нетверезе водіння це дрібниця й окремих водіїв взагалі не треба карати – достатньо усного зауваження. За 2019 рік п'янка за кермом закінчилась лише зауваженням для 531 водія.

► П'яте місце – громадські роботи

Виявляється щороку кілька десятків водіїв за п'яне водіння відправляють на громадські роботи. У наших умовах це формальність і значно менш відчутне покарання ніж величезний штраф та позбавлення прав на рік чи більше.

Суть схеми у тому, що якщо одна особа вчинила два порушення, то їх можна об'єднати і застосовувати покарання у межах тяжчої санкції. Тут в пригоді стали такі статті як дрібне хуліганство та домашнє насильство.

Ми зі здивуванням виявили, що водії після того, як їх ловили п'яними за кермом через деякий час нецензурно лаялись на дружину чи когось на вулиці. На них складали протокол, який дивним чином потрапляв до судді, який розглядав справу про нетверезе водіння. Після чого цих водіїв не штрафували, права не забирали, а давали 50 годин громадських робіт. Зокрема, такі сумнівні рішення виносили судді Гаєвий та Юрєв.

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Загалом усі ці схеми доволі легко виявляти. І за бажанням Вища рада правосуддя могла б їх припинити. Достатньо жорстоко покарати декількох суддів. Однак ВРП відверто покриває ці схеми й у наступних блогах я про це розповім більш детально.

А тим часом Громадська рада доброчесності визнала недоброчесними вже понад 50 суддів, які використовують такі схеми і я впевнений, що рано чи пізно, але такі судді понесуть справедливе покарання. Боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.