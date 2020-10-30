Судьи, Суркис и Порошенко: в реестр деклараций вносили изменения, пока он был закрыт
Пока реестр е-деклараций был закрыт от общественности из-за решения Конституционного суда, его глава Александр Тупицкий внес туда сообщение о своей заработной плате. Еще пятеро его коллег по КСУ сделали то же самое.
Тупицкий, в частности, получил 181 тысячу гривен зарплаты 29 октября, на следующий день после закрытия реестра. И в тот же день внес уведомление об изменениях в имущественном состоянии. Об этом свидетельствует его декларация.
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В тот же день зарплаты получили и задекларировали судьи КСУ:
- Владимир Мойсик (голосовал "за" решение КС) – 211,6 тысячи гривен;
- Ирина Завгородняя (голосовала "за" решение КС) – 201,3 тысячи гривен;
- Сергей Головатый (голосовал "против" решения КС) – 206,4 тысячи гривен;
- Александр Литвинов (голосовал "за" решение КС) – 189,4 тысячи гривен.
На день ранее, 28 октября, 221,93 тысячи гривен получил судья Виктор Колесник (голосовал "против" решения КС). Сообщение об этом он внес в реестр также 29 октября, когда доступ к системе был закрыт.
Судья Литвинов, кроме зарплаты, задекларировал также полученный кредит на 1,5 миллиона гривен.
Кто еще из известных политиков вносил изменения в е-декларации
- Пока доступ был закрыт, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и олигарх Григорий Суркис, который был среди инициаторов отмены е-декларирования, внес информацию о погашении кредита на общую сумму 100,98 миллиона гривен. Ранее в декларации Суркиса был указан только один кредит на миллион евро от аффилированной с ним же английской компании Lumil Investments LLP.
- Информацию в реестр также подал пятый президент Петр Порошенко. Он задекларировал 22,5 миллиона гривен дивидендов от своего инвестиционного фонда.
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