Пока реестр е-деклараций был закрыт от общественности из-за решения Конституционного суда, его глава Александр Тупицкий внес туда сообщение о своей заработной плате. Еще пятеро его коллег по КСУ сделали то же самое.

Тупицкий, в частности, получил 181 тысячу гривен зарплаты 29 октября, на следующий день после закрытия реестра. И в тот же день внес уведомление об изменениях в имущественном состоянии. Об этом свидетельствует его декларация.

Ранее Тупицкий убежал от вопросов журналистов и сказал, чтобы они не кричали ему в спину: видео

В тот же день зарплаты получили и задекларировали судьи КСУ:

На день ранее, 28 октября, 221,93 тысячи гривен получил судья Виктор Колесник (голосовал "против" решения КС). Сообщение об этом он внес в реестр также 29 октября, когда доступ к системе был закрыт.

Судья Литвинов, кроме зарплаты, задекларировал также полученный кредит на 1,5 миллиона гривен.

Кто еще из известных политиков вносил изменения в е-декларации

Пока доступ был закрыт, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и олигарх Григорий Суркис, который был среди инициаторов отмены е-декларирования, внес информацию о погашении кредита на общую сумму 100,98 миллиона гривен. Ранее в декларации Суркиса был указан только один кредит на миллион евро от аффилированной с ним же английской компании Lumil Investments LLP.

Информацию в реестр также подал пятый президент Петр Порошенко. Он задекларировал 22,5 миллиона гривен дивидендов от своего инвестиционного фонда.

Обратите внимание! НАПК с 28 октября закрыло реестр электронных деклараций на выполнение скандального решения Конституционного Суда.



29 октября правительство приняло распоряжение, которым обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников. Вечером того же дня, реестр снова заработал.

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