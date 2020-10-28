Решение Конституционного суда относительно незаконного декларирования является угрозой для национальной безопасности Украины. Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка не исключает, что его согласовывали с Офисом Президента и с самим Владимиром Зеленским.

В эфире программы "О главном" на 24 канале он сказал: "Вчера (27 октября – 24 канал) я общался одним из судей, который заявил, что страной сейчас руководит судейская мафия. И по этим диким неправовым решениям мы в очередной раз в этом убеждаемся".

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"Устраивает ли это президента? Ответ совершенно очевиден – да. Я исключаю любую возможность того, что Зеленский не знал о таком решении КСУ. Я исключаю любую возможность, что эти решения не согласовывали с ОП и с самим президентом. То есть Зеленский понимал последствия этих решений и он их одобрил, поэтому ответственность за эти решения лежит на президенте Украины и уже потом на судьях КСУ, которые просто выполнили прихоть президента", – заявил Рябошапка.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Конституционного суда о незаконном декларировании имущества. Он обещал попытаться вернуть закон через Верховную Раду.

Как юридически признать решение КСУ нелегитимным

По словам экс-генпрокурора, есть лишь единственная возможность в законе О Конституционном суде – пересмотр позиции Конституционным судом. То есть сами судьи КСУ должны собраться и признать, что они поступили неправильно и изменить собственную позицию.

Я правда не знаю, насколько это реально, учитывая бенефициаров этого решения. Мы возвращаемся к этому, что это решение было одобрено и поддержано президентом, поэтому я исключаю ход таких событий,

– сказал он.

Что дальше

Рябошапка пояснил, что даже изменения в законодательство эту проблему не решат, ведь отменена ответственность за ложь в декларациях. Это означает, что все уголовные производства будут закрыты, вся ложь в декларациях будет амнистирована.

"Как сейчас поступить с законом о предотвращении коррупции и восстановить полномочия НАПК по контролю в декларациях? Я просто не представляю. Я уже молчу об элементарном юридическом невежестве в обосновании КСУ этого позорного решения", – добавил экс-генпрокурор.

Как можно реформировать КСУ

Он добавил: "Единственная возможность что-то сделать с угрозой нацбезопасности – надо, во-первых, чтобы была политическая воля. Во-вторых, чтобы что-то изменить и провести реформу КСУ, надо внести изменения в Конституцию и соответственно это требует времени, но это надо будет делать, потому что КСУ несет угрозу нашей стране и нашему государству".