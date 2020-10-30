Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко в своем скандальном решении об отмене антикоррупционной реформы использовал тезисы из сборника "Федералист" Александра Гамильтона. Заметим, этот труд является ценнейшим толкованием конституционной системы США.

Цитування збірника Сліденко назвав "відомою практикою". Про це повідомила "Українська правда".

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Так, дійсно, я використав цитату з "Федераліста" Гамільтона. Не думайте, що це якась така таємниця,

– наголосив Сліденко.

Що ще сказав Сліденко

Коментуючи "Федераліста", Сліденко також вирішив поскаржитися, що Україна вже 1,5 року живе в хаосі.

Окрім того, суддя КСУ раптом заявив, що представники НАЗК нібито "відкривали" двері у його кабінет чоботом, а це "неповага" до судді і судової гілки влади.

Сліденко бідкався, що його знеславили і зіпсували репутацію, тому він, вочевидь, не залишиться в Україні.

Що відомо про цитування Гамільтона у рішенні КСУ

Ексглава КСУ Станіслав Шевчук першим зауважив, що у скандальному рішенні щодо скасування антикорупційної реформи КСУ використав тези зі збірника "Федераліст".

Зрозуміло, що судді КСУ, які голосували за це рішення, ніколи не читали "Федераліста", інакше вони б звернули увагу, що там у проєкті цього рішення, яке написав суддя (Ігор) Сліденко,

– заявив Шевчук.

Уривок з вироку КСУ

Конституційний Суд України виходить із того, що судова влада, зважаючи на сутність її функцій, є найменш небезпечною для демократичного врядування та інших гілок державної влади, а також для природних прав людини, визначених Конституцією України, оскільки має найменше можливостей для їх порушення або негативного впливу на них. Адже законодавча влада встановлює правила, виконавча влада застосовує примус, а судова влада не має ні того, ні іншого. Судова влада не має ні військової, ні фінансової сили, ні безпосередніх важелів впливу на інші гілки державної влади, тому вона є найбільш вразливою до посягань інших гілок державної влади.

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Уривок з "Федераліста" Гамільтона

При уважному розгляді положення різних гілок влади стає очевидним, що в уряді, де вони розділені, судова влада через сутність своїх функцій завжди найменш небезпечна для політичних прав, визначених конституцією, бо у цієї влади найменші можливості для їх порушення або обмеження. Президент не лише розподіляє блага, але й тримає меч спільноти. Законодавча влада не лише розпоряджається скарбницею, але й визначає правила, що визначають обов'язки і права кожного громадянина. Судова влада, з іншого боку, не має ніякого впливу ні на меч, ні на скарбницю, не торкається ні сили, ні багатства суспільства і не може приймати рішень, що тягнуть за собою активні дії. Можна справедливо зробити висновок, що ця влада не володіє ні силою, ні волею, а виносить лише судження і в кінцевому рахунку залежить від допомоги виконавчої влади для втілення їх у життя.

Що відомо про скандальний вирок КСУ