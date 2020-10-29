Судья Конституционного суда Василий Лемак обнародовал и аргументировал свое мнение относительно решения от 27 октября, которым отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Ранее заместитель председателя КСУ Сергей Головатый также выступил против скандального решения.

Отличное от официального решения мнение судьи Василия Лемака обнародовали на сайте КСУ.

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Судья отмечает, что решение Конституционного не является надлежаще обоснованным, и вообще суд должен по доктрине "политического вопроса" отказаться от рассмотрения такого вопроса.

Эти вопросы не только четко относятся к конституционным полномочиям парламента, но и в принципе не могут быть установлены с помощью юридических аргументов в судебном процессе,

– отметил Лемак.

Он также отметил, что принципиально не согласен с отрицанием идеи криминализации за заведомо ложное декларирование. В этом судья ссылается на опыт цивилизованного мира.

Лемак напомнил, что суд, признав ряд законов неконституционными, не предоставил Верховной Раде времени для урегулирования этого вопроса, чтобы не допустить "законодательной паузы".

Обратите внимание! Ранее заместитель председателя КСУ Сергей Головатый рассказал, что он также не поддержал решение от 27 октября.

Скандальное решение Конституционного суда: основное