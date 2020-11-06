Судью Харьковского окружного админсуда отстранили за взятки
Руководительницу Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко 6 ноября отстранили от должности. Судью подозревают во взяточничестве.
ВАКС удовлетворил жалобу САП, отстранив Панченко. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в телеграмме.
Кстати Предлагала взятку: Председателю Харьковского окружного админсуда объявили подозрение
Заметим, судью отстранили на срок досудебного расследования – до 22 ноября.
Что этому предшествовало
- Ранее Панченко поймали на передаче взятки в размере 3000 долларов. 23 сентября судье объявили подозрение.
- Правда, суд отпустил Панченко под личное обязательство.
- Женщине грозит от 4 до 8 лет заключения.
Кто такая Ольга Панченко?Панченко работала в Харьковском окружном суде с 2008 года, однако в 2017 году его возглавила. Согласно постановлению Верховной Рады, в 2013 году Панченко назначили судьей бессрочно.
В декларации Панченко зарегистрировала маленькие доходы. В частности, судья указала лишь небольшую квартиру в Харькове, уборную и дом в Люботине.
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