Руководительницу Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко 6 ноября отстранили от должности. Судью подозревают во взяточничестве.

ВАКС удовлетворил жалобу САП, отстранив Панченко. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в телеграмме.

Кстати Предлагала взятку: Председателю Харьковского окружного админсуда объявили подозрение

Заметим, судью отстранили на срок досудебного расследования – до 22 ноября.

Что этому предшествовало

Ранее Панченко поймали на передаче взятки в размере 3000 долларов. 23 сентября судье объявили подозрение.

Правда, суд отпустил Панченко под личное обязательство.

Женщине грозит от 4 до 8 лет заключения.