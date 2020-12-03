"Судью Майдана" хотят назначить судьей пожизненно: детали
Высший совет правосудия рекомендовал назначить пожизненным судьей Печерского суда Виктора Кицюка. Именно он принимал неправомерные решения в отношении участников Майдана.
Ранее ВРП отказалась от назначения Кицюка
В 2017 году Высший совет правосудия отказался назначать Кицюка, однако через 3 года ситуация изменилась. Об этом сообщил адвокат Роман Маселко в фейсбуке.
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Через три года ВРП уже не обнаружила никаких фактов, свидетельствующих о недоброчесность Кицюка и, что его назначение негативно повлияет на авторитет правосудия и общественное доверие,
– написал Маселко.
После единогласного решения ВРУ, слово о назначении Кицюка – за президентом Владимиром Зеленским.
Кицюк лишал водительских прав участников Автомайдана
Отметим, что Кицюк попал в перечень, который заключили активисты, сообщает Hromadske. В списке – 337 судей, принимавших незаконные решения в отношении участников Революции Достоинства. Сам Кицюк лишал участников Автомайдана водительских прав. За два неправомерные решения, которые были доказаны, ВРП лишила его статуса судьи. А Шевченковский суд впоследствии оправдал его.
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