Российские суды постановили выселить из оккупированного Крыма почти 600 граждан Украины. Кроме этого, более 140 тысяч россиян сменили место регистрации на полуостров.

Российские власти нарушают международное гуманитарное право, переселяя своих граждан на территорию Крыма. Об этом заявила посол по особым поручениям политического директората МИД Украины Лариса Герасько, передает Интерфакс-Украина.

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"Согласно Гаагской конвенции, Россия как государство-оккупант не имеет права навязывать свое гражданство. Но, как мы все знаем, РФ автоматически распространила свое гражданство на всех граждан Украины в Крыму и лиц без гражданства. Это решение имело совершенно негативные последствия для прав на проживание и свободу передвижения", – пояснила она.

Герасько заявила, что за время оккупации на полуострове исчезли более 40 человек, среди них – проукраинские и крымскотатарские активисты, журналисты.

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Оккупационные власти не выполнили ни одной статьи гаагских конвенций и не сохранила законодательство Украины на территории Крыма, что подтверждает нарушения прав правосудия. По словам представительницы МИД, незаконно арестованным крымчанам отказывают в медицинской помощи, переводят в колонии на территории РФ, держат в нечеловеческих условиях и не допускают украинских дипломатов к ним.

"Более того, после так называемого референдума 2014 года Россия переквалифицировала уже вынесенные приговоры по собственному законодательству, а также начала применять законодательство по борьбе с экстремизмом и терроризмом на случаи, которые произошли до оккупации Крыма", – сказала Герасько.

Справка. В 2014 году в оккупированном Крыму, в обход украинского законодательства, состоялся так называемый референдум о статусе полуострова. Согласно российским данным, 96,77% жителей Крыма поддержали присоединение Крыма к России. Результаты неконституционного референдума были грубо сфальсифицированы, а уже через 2 дня, 18 марта 2014 года, в Кремле состоялось подписание так называемого Договора о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации.