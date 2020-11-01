В Сумах 31 октября в салоне троллейбуса произошел конфликт между пассажиром и водителем. Все потому, что первый захотел внезапно выйти, а водитель на его требование остановиться в неположенном месте, не отреагировал.

Детали инцидента в Сумах

Конфликт между пассажиром и водителем возник после обеда в салоне троллейбуса №60, который курсировал по маршруту "госпиталь – 12 микрорайон". Об этом сообщили в КП СМР "Электроавтотранс".

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Пассажир внезапно захотел покинуть салон. Услышав отказ, он разозлился и начал выяснять отношения с водителем с помощью пинков, нанеся ему несколько ударов пакетом, в котором, вероятно, была стеклянная бутылка,

– рассказали в "Электроавтотранс".

В конфликт вмешались другие пассажиры. Именно они вызвали правоохранителей.

В каком состоянии водитель

Водителя троллейбуса забрали в больницу и оказали ему первую помощь. По предварительной информации, ему наложили несколько хирургических швов на бровь.

Обоих участников инцидента отвезли в городской участок полиции: водителя – написать заявление на нападавшего, а последнего – объяснять, что именно вызвало агрессию.



В Сумах пассажир напал на водителя троллейбуса / Фото 0542.ua