О постоянных сексуальных издевательствах банды подростков над маленьким мальчиком копам было известно еще в феврале. Уголовное дело об изнасилованиях полицейские открыли в августе

С тех пор правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления только одному из членов малолетней банды. Хотя в материалах дела фигурируют 7 человек, сообщает Obozrevatel.

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Жители микрорайона "Добровольный", где действовала группировка подростков, утверждают, что полиция пытается сливать дело.

Квалифицировали только после протестов

Несмотря на постоянные жалобы местных жителей, правоохранители игнорировали факты преступлений, которые совершали подростки. Более того, даже когда о деятельности школьников написали журналисты, полицейские не спешили. Уголовное дело в отношении издевательств над маленьким мальчиком квалифицировали как преступление только после перекрытия железной дороги возмущенными людьми.

Что известно о деятельности группировки подростков в Сумах

Компания, в которую входили фигуранты уголовного дела – 14-летний Артем П., и млаже его Артем Р. и Вадим Л. – вместе с еще как минимум четырьмя ребятами занималась нападениями на людей.

Кроме того, они постоянно издевались над маленьким мальчишкой. Эти преступления они снимали на видео и рассылали знакомым. В течение полугода они заставляли ребенка есть собачьи экскременты, садиться на ручку зонтика и на бутылку.

Могут даже не наказать

Сейчас все шесть членов группировки будто ничего и не произошло продолжают учиться в той же школе, что и до этого. Только единственного подозреваемого перевели на дистанционные занятия.

Кроме 14-летнего Артема П., все остальные фигуранты дела являются неподсудными по возрасту. Даже если суд признает их виновными, им не грозит жесткое наказание. Но для осуждения хоть кого-то из насильников копы должны закончить расследование.

К тому же, как оказалось, мать одного из подстрекателей к изнасилованиям ребенка работает в судебно-медицинской экспертизе. Его же отец – экс-сотрудник правоохранительных органов. И это тоже никак не ускоряет работу полицейских.