В Сумах ужесточают карантин: что изменится
Усилить карантин решили в Сумах. В городе введут 100-процентный масочный режим. Кроме того, будут действовать ограничения на проведение массовых мероприятий.
Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом в Фейсбуке сообщил мэр Сум Александр Лысенко.
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По его словам, после обеда 8 октября состоится также заседание исполкома.
Что может измениться в Сумах:
- будет действовать 100-процентный обязательный масочный режим;
- будет ограничение на проведение массовых мероприятий;
- увеличат количество групп, которые будут проверять работу заведений питания и отдыха всех форм собственности и транспорт. Таких контрольных групп станет в 10 раз больше – 30;
- если заведения системно (трижды подряд) будут нарушать карантин – им будет грозить закрытие.
Все эти ограничения городская комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует одобрить исполкому.
Кроме того, комиссия считает необходимым провести в течение трех дней, начиная с 12 октября, дезинфекцию мест общего пользования в жилых домах. Такие же меры рекомендуют провести и на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от форм собственности и подчинения.
Справка. По состоянию на 8 октября на Сумщине коронавирус подхватили 6 197 местных жителей. Побороть недуг удалось 2 134, умерли – 88 больных.