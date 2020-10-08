Усилить карантин решили в Сумах. В городе введут 100-процентный масочный режим. Кроме того, будут действовать ограничения на проведение массовых мероприятий.

Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом в Фейсбуке сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

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По его словам, после обеда 8 октября состоится также заседание исполкома.

Что может измениться в Сумах:

будет действовать 100-процентный обязательный масочный режим;

будет ограничение на проведение массовых мероприятий;

увеличат количество групп, которые будут проверять работу заведений питания и отдыха всех форм собственности и транспорт. Таких контрольных групп станет в 10 раз больше – 30;

если заведения системно (трижды подряд) будут нарушать карантин – им будет грозить закрытие.

Все эти ограничения городская комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует одобрить исполкому.

Кроме того, комиссия считает необходимым провести в течение трех дней, начиная с 12 октября, дезинфекцию мест общего пользования в жилых домах. Такие же меры рекомендуют провести и на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от форм собственности и подчинения.

Справка. По состоянию на 8 октября на Сумщине коронавирус подхватили 6 197 местных жителей. Побороть недуг удалось 2 134, умерли – 88 больных.