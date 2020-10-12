Министерство здравоохранения проанализировало эпидемиологическую ситуацию в разных регионах Украины. Согласно новым показателям заболеваемости COVID-19, в красную карантинную зону попали Сумы и Канев.

Теперь в Сумах и Каневе усилят карантинные ограничения для лучшегой противодействия COVID-19. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в своем телеграмм-канале.

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Что изменится в Сумах и Каневе

Учебные заведения временно закроют. Это же касается и развлекательных заведений и социальных учреждений.

Исключением являются заведения торговли продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Пригородный, междугородний, внутриобластной и межобластной транспорт не будет брать пассажиров в регионе.

В то же время разрешат работу учреждениям, экстренно предоставляющим соцуслуги. Будут работать центры учета бездомных, мобильные бригады социально-психологической помощи.

Что изменится в Сумах

В Сумах стремительно растет количество больных , а мест в больницах не хватает. Из-за этого в городе уже ввели постоянный масковый режим.

, а мест в больницах не хватает. Из-за этого в городе уже ввели постоянный масковый режим. Всего в области коронавирус подхватили 6 404 человека, из них 202 – за последние сутки. К счастью, 2 232 больных выздоровели. Зато 89 жизней унес недуг.



Зоны карантина / Инфографика 24 канала