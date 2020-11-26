Финансовую помощь предпринимателям будут выплачивать только при условии ужесточения карантинных мер. Определенные для этого суммы не являются катастрофически высокими для государства.

Сейчас локдаун является лишь запасным сценарием на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в эфире 24 канала.

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По его словам, сейчас происходит коммуникация между государством и бизнесом. Мокан отметил, что потенциал для поддержки инициативы по выплатам есть.

Еще могут быть какие-то коррективы или правки, но эти законопроекты президент должен внести, как неотложные,

– рассказал он.

По мнению представителя кабмина, в ближайшее время парламент рассмотрит и поддержит предложение по выплатам.

Справка. Более 1 миллиона украинцев, которые перестали работать на время карантина, получат финансовую помощь. В частности, по 8 тысяч гривен выплатят тем ФЛП или работникам, работодатель которых имеет одну из определенных категорий.

Мокан рассказал, что перед разработкой инструментов для помощи предпринимателям, специалисты анализировали, сможет ли государство это обеспечить. По его словам, определенные суммы не являются высокими для государства.

"Профильные министерства уверяют, что в случае введения полного локдауна, эти инструменты запустят и государство профинансирует выплаты в анонсированных объемах", – сообщил Мокан.

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В то же время представитель Кабмина заявил, что не стоит связывать конец бюджетного года с выплатами. Если локдаун введут в конце декабря 2020 года или в начале января 2021 года, то выплачивать средства будут уже из нового бюджета.

Мокан отметил, что именно поэтому теперь надо принять качественный проект бюджета на 2021 год.

Обратите внимание! Минфин 26 ноября 2020 года успешно закончил переговоры с МВФ по бюджету на 2021 год. Это было одним из важных условий для получения очередного транша. Подробнее об этом – читайте здесь.

Также Мокан добавил, что сейчас в Украине уже работает ряд программ для поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19. В частности, говорится о выплатах для детей ФЛП, а также о программе по сохранению рабочих мест.