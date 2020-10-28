В Сумской области 28 октября произошла ужасная трагедия – в аварии на дороге погибли люди. 20-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и въехал в отбойник.

В Audi ехали пять пассажиров – четверо из них, к сожалению, погибли на месте от полученных травм. Одна женщина находится в больнице. О ДТП сообщает полиция Сумской области.

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Происшествие произошло ночью между селами Собичево и Маковое Шосткинского района. Что конкретно стало причиной аварии пока неизвестно.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП – рассматривают вопрос открытия уголовного производства.

ДТП в Сумской области / Фото Нацполиции​

ДТП в Сумской области / Фото Нацполиции

В МВД посчитали количество погибших в ДТП за все время независимости Украины – 174 095 человек, а пострадали – более 1 миллиона 264 тысяч. Эта цифра сопоставима с населением Житомирской области.