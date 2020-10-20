На Сумщине нацгвардейца задержали за убийство: человеческая жизнь стоила менее 60 тысяч гривен
В Ахтырке 16 октября задержали военнослужащего по подозрению в убийстве. Следствие предполагает, что мотивом преступления стали деньги. У подозреваемого нашли две тысячи сто долларов, которые принадлежали жертве.
Об исчезновении 31-летнего жителя Ахтырки сообщили родственники. В доме, где он жил, были найдены следы крови, также отсутствовал его автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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В ходе расследования было установлено, что к делу может быть причастен военнослужащий. Его задержали 16 октября на украденном автомобиле.
Позже обнаружили и тело пропавшего – его закопали в лесополосе на глубине около одного метра. Мужчина умер от многочисленных повреждений головы, шеи и спины. То есть его забили насмерть.
Следователи предполагают, что убийца знал, что мужчина хранил дома наличные деньги, так как продал недавно автомобиль.
У задержанного военнослужащего нашли деньги – 2 100 долларов (это примерно 59 500 гривен в эквиваленте), которые принадлежали убитому.
Убийство на Сумщине – смотрите сюжет о резонансном преступлении:
Преступление и наказание
Сейчас нацгвардийца задержали и суд арестовал его на два месяца без права внесения залога.
Если суд установит вину нацгвардейца, его лишат свободы минимум на десять-пятнадцать лет или же он получит пожизненное заключение.