Оперативники СБУ Сумской области вместе с бойцами "Альфы" предупредили несколько разбойных нападений, которые хотели осуществить местные жители. Они, по данным следствия, входили в преступную группировку, которая терроризировала жителей региона.

Злоумышленники занимались разбойными нападениями, а среди их будущих целей был руководитель одной из ОТО, сообщили в пресс-службе СБУ. В группировку входили 3 жителей Конотопского района.

Смотрите также Агрессия России в Керченском проливе: суд разрешил задержать российского вице-премьера

Жертвами злоумышленников должен был стать не только политик, но и владелец местной фирмы.

Задержали без стрельбы



Злоумышленников поймали с поличным во время распределения денег / Фото пресс-службы СБУ

Поскольку работники спецслужбы знали о планах нападавших, самих преступлений не произошло. Оперативники задокументировали подготовку мужчин к правонарушениям и задержали всех фигурантов дела заранее. Впрочем, судя по всему, местный предприниматель все же пострадал от деятельности злоумышленников, но не физически.

В СБУ утверждают, что накрыли группировку бойцы "Альфы" во время распределения денег.

Хорошо вооружены



Члены группировки были готовы к сопротивлению / Фото пресс-службы СБУ

Во время обысков в квартирах задержанных правоохранители изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и другие вещи, которые доказывают причастность фигурантов к незаконной деятельности. На "дела" злоумышленники шли хорошо подготовленными.

Вскоре всем задержанным сообщат о подозрении в незаконном владении оружием, а также в совершении разбойных нападений группой лиц по предварительному сговору.

Вскоре фигурантам дела будут избирать меру пресечения.