Жительницу одного из сел Середино-Будского района Сумской области подозревают в совершении ужасного убийства собственного ребенка, которого она родила в уличном туалете.

Подробности убийства новорожденного ребенка сообщили в полиции Сумской области. Как утверждают следователи, роженица до последнего скрывала свою беременность.

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Родила ребенка она, по данным правоохранителей, в уличном туалете.

Что известно об убийстве младенца на Сумщине

Само событие произошло в начале сентября 2020 года, но узнали о нем полицейские только недавно, от местных жителей. Во время проверки копы выяснили, что подозреваемая фактически убила ребенка.

В день родов женщине стало плохо и захотелось в туалет. Именно там она родила, но оставила младенца в выгребной яме.

На следующий день она попросила о помощи своего знакомого, который достал тело ребенка из нечистот и похоронил его вместе с женщиной возле ее дома.



Могилу ребенка нашли возле дома женщины / Фото полиции Сумской области

Останки ребенка полицейские нашли и отправили на экспертизу.



Похоронить ребенка подозреваемой помог ее знакомый / Фото полиции Сумской области

Первый ребенок

Копы говорят, что подозреваемая в умышленном убийстве ребенка злоупотребляет спиртными напитками. Она не знает, кто является отцом ребенка, который ей не нужен. Именно из-за этого женщина якобы и оставила младенца на произвол судьбы. Без шансов выжить.



Женщина ведет антисоциальный образ жизни / Фото полиции Сумской области

Если ее вину докажут в суде, женщине грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.