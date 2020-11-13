Прорывался но застрял: на границе между Россией и Украиной нашли грузовик с икрой – видео
Старенький "УАЗ", загруженный 275 килограммами красной икры горбуши, не смог пересечь границу между Россией и Украиной не замеченным бойцами ГНСУ. 13 ноября на территории Сумской области правоохранители пресекли контрабанду деликатесного продукта.
О достаточно эпическом задержании груза рассказали в пресс-службе ГНСУ. Пытался перевезти "УАЗ" неизвестный мужчина, который бежал на территорию РФ.
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Инцидент произошел у села Порозок Великописаревского района на Сумщине.
Что известно о попытке прорыва грузовика с контрабандой из России в Украину
О попытке незаконной перевозки товаров бойцам ГНСУ сообщили работники Службы безопасности. Ночью пограничники заметили автомобиль без номеров, который заехал на территорию Украины.
Увидев, что к нему бегут правоохранители, водитель "УАЗа" начал маневрировать и пытался убежать. Впрочем, машина российского автопрома быстро застряла на бездорожье. Тогда злоумышленник выбежал из кабины и скрылся обратно.
О попытке перевозки контрабанды узнали сотрудники СБУ / Фото пресс-службы ГНСУ
1 миллион гривен
Внутри грузовика военнослужащие нашли 11 контейнеров с красной икрой. Рыночная стоимость товара, который пытались ввезти контрабандой, оценивается в немалую сумму в 1 миллион.
В контейнерах нашли 275 килограммов икры горбуши / Фото пресс-службы ГНСУ
Груз изъяли. Его передадут работникам фискальной службы.
Правоохранители пытаются идентифицировать всех лиц, причастных к этому преступлению.
Смотрите видео задержания грузовика с контрабандной икрой на Сумщине:
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