Старенький "УАЗ", загруженный 275 килограммами красной икры горбуши, не смог пересечь границу между Россией и Украиной не замеченным бойцами ГНСУ. 13 ноября на территории Сумской области правоохранители пресекли контрабанду деликатесного продукта.

О достаточно эпическом задержании груза рассказали в пресс-службе ГНСУ. Пытался перевезти "УАЗ" неизвестный мужчина, который бежал на территорию РФ.

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Инцидент произошел у села Порозок Великописаревского района на Сумщине.

Что известно о попытке прорыва грузовика с контрабандой из России в Украину

О попытке незаконной перевозки товаров бойцам ГНСУ сообщили работники Службы безопасности. Ночью пограничники заметили автомобиль без номеров, который заехал на территорию Украины.

Увидев, что к нему бегут правоохранители, водитель "УАЗа" начал маневрировать и пытался убежать. Впрочем, машина российского автопрома быстро застряла на бездорожье. Тогда злоумышленник выбежал из кабины и скрылся обратно.



О попытке перевозки контрабанды узнали сотрудники СБУ / Фото пресс-службы ГНСУ

1 миллион гривен

Внутри грузовика военнослужащие нашли 11 контейнеров с красной икрой. Рыночная стоимость товара, который пытались ввезти контрабандой, оценивается в немалую сумму в 1 миллион.



В контейнерах нашли 275 килограммов икры горбуши / Фото пресс-службы ГНСУ

Груз изъяли. Его передадут работникам фискальной службы.

Правоохранители пытаются идентифицировать всех лиц, причастных к этому преступлению.

Смотрите видео задержания грузовика с контрабандной икрой на Сумщине: