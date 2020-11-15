В Сумской областях в городе Шостка 14 ноября началось сильное похолодание. Поэтому регион уже засыпало снегом.

Ночью температура воздуха в Шостке опускалась до -1 градуса. Фото и видео заснеженного города опубликовали очевидцы в Инстаграме, сообщает 24 канал.

К слову Прогноз погоды на 15 ноября: Украину накруют тучи, местами – дождь

По состоянию на 15 ноября температура воздуха в регионе держится на отметке 1 – 2 градуса тепла.

Харьков

Также первый снег выпал и в Харькове. Местные жители активно делятся фотографиями в соцсетях и поздравляют друг друга с этим.

Какой будет зима 2020 – 2021 годах

Климатологи сообщали, что зима 2020 – 2021 для украинцев будет аномально теплой и бесснежной. Кроме этого, в этот период сохранится засушливая погода. В среднем температура воздуха будет выше на 2 градуса, чем в 2019 году.