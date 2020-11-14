Городской исполком Сум обратился в Кабмин с предложением внести изменения в постановление о карантине выходного дня. Там предлагают перенести соответствующие ограничения на понедельник и вторник.

Сейчас это – единственный действенный шаг, который позволит поддержать сумских предпринимателей. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

Обратите внимание Задача – выжить: как карантин выходного дня повлияет на кафе и рестораны

Он подчеркнул, что эти изменения предлагают на основании обращения самих предпринимателей. Лысенко аргументировал возможность перенести локдаун тем, что Сумы находятся в оранжевой зоне карантина.

"Понимаем, что правительство имеет целью снижение уровня заболеваемости среди населения, в связи с чем и определяет короткий период локдауна на субботу и воскресенье, то есть на выходные дни", – отметил Лысенко.

Практически того же результата можно достичь, если определить выходными другие дни недели, а не субботу или воскресенье. Это создало бы более приемлемые и гибкие условия для малого и среднего бизнеса,

– пояснил он.

В понедельник, 16 ноября, состоится селекторное совещание под председательством премьер-министра, где сумчане озвучат свою позицию.

Карантин выходного дня в Украине: что известно

В Украине 14 ноября начался карантин выходного дня. Закрыты торговые центры, строительные гипермаркеты и рынки. Не работают и заведения питания, только принимают заказы с собой.

В те рестораны, которые решились работать, в Киеве наведалась полиция. За это им грозит штраф.

В то же время по-разному реагирует бизнес в тех городах, где городские власти не согласились идти на ограничительные меры в субботу и воскресенье.

Так, во Львове часть ресторанов не открыла двери для посетителей, другая – работает в привычном режиме.

В Харькове отказались закрывать рынок. Работают и продуктовые, и ряды с одеждой.

А в Черновцах сотни работников рынка в знак протеста против карантина заблокировали дорогу, митинговали и в Ровно.



Новые условия карантина в Украине / Инфографика 24 канала