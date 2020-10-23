"Супермитинг" за Лукашенко в Минске пришлось отменить: регионы бойкотировали
В Беларуси отменили провластный воскресный "супермитинг". На него в Минск планировали свозить людей со всей страны. Официально мероприятие отменили из-за эпидемиологической ситуации. Однако независимые СМИ пишут о бойкоте в регионах.
Почему митинга не будет: что говорит власть и оппозиция
Масштабного провластного митинга в Минске 25 октября не будет, пишет "Радио Свобода".
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Официально основной причиной называют сложную эпидемиологическую ситуацию в стране. Мол, власти боятся резкого роста заболеваемости.
Кроме того, в телеграм-канале Лукашенко появилось сообщение, что самопровозглашенный президент не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга "в нынешних условиях".
Независимые СМИ пишут, что причина в том, что люди в регионах отказываются ехать на проправительственный митинг. Поэтому собрать необходимое количество митингующих не удается.
Интересно, что у Лукашенко своя версия многочисленности желающих поддержать его режим. Политик утверждает, что на митинг со всей страны "выразили желание прибыть примерно 250 – 300 тысяч человек".
Что известно о "супермитинге" за Лукашенко
- Планировалось, что он пройдет у стелы на проспекте Победителей, а затем состоится марш на площадь Независимости. Там, вероятно, должен был выступить Лукашенко.
- Рабочие, которые должны были монтировать сцену, сказали, что в субботу и воскресенье у них выходные. Также демонтировали сцену и возле стелы.