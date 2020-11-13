Почему Украина создала план по Донбассу и какие меры он включает
План Украины по Донбассу – совместный документ на основе предыдущих планов, которые рассматривают в Минске. А разработала его Украина, поскольку Россия постоянно акцентирует на минских договоренностях, точнее лишь на одном их пункте.
У ТКГ есть несколько планов по Донбассу, в частности минские соглашения
Как отметил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук, в Минске рассматривают не только украинский план по Донбассу. Также здесь есть план России, наработки Киева на оккупированных территориях, дорожные карты нормандского формата и политических советников "нормандской четверки". Об этом Кравчук рассказал в комментарии ТСН.
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То есть, за все эти годы наработано очень много разных документов, направленных на одну цель – урегулирование военной ситуации на Донбассе. И были такие документы, которые нам запомнились,
– отметил глава украинской делегации в ТКГ.
В качестве примера одного из таких документов он привел минские договоренности, подписанные 12 февраля 2015 года.
"Этот документ подписали при президентстве Петра Порошенко, и одно положение очень всем запомнилось – порядок действий на неподконтрольной Украине территории. А именно, что сначала выборы, а потом контроль над границей и установление украинской власти", – напомнил политик.
По его словам, этот вопрос, как был записан пять лет назад, так и остается главным тормозом для любого движения вперед.
"Российская сторона, как только происходят какие-то попытки поиска возможных форм действий, которые бы способствовали точному решению любых вопросов, сразу напоминает нам, что мы должны руководствоваться минскими договоренностями", – подчеркнул Кравчук. Итак, продолжает он, здесь возникает главный вопрос, ведь есть не одна такая договоренность, а их – много. Но Россия берет только одну, которую рассмотрел и в целом одобрил Совет Безопасности ООН.
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Почему Украина решила разработать "План действий по Донбассу"
Также Кравчук сообщил, как Украина вынуждена была действовать через вышеупомянутые шаги Кремля. И следствием всего этого собственно и стал план по Донбассу.
Попросили политическую подгруппу в рамках ТКГ сделать единый план из всех этих планов (в одном случае это называется дорожной картой, в другом — план, название не имеет принципиального значения). Этот единый совместный план мы будем рассматривать на заседании ТКГ и принимать решения. Такой финал,
– объяснил глава делегации Украины в Минске.
Когда реализуют план Украины по Донбассу, Кравчук ответить не смог. Ведь следует сделать очень большой объем работы, который включает не только прекращение военных действий, но и:
- разоружение,
- демилитаризацию,
- проведение выборов,
- формирование на оккупированном Донбассе украинской исполнительной и других ветвей власти.
"Это огромный комплекс вопросов безопасности, политических, экономических, социальных и духовных мероприятий", – констатировал Кравчук.
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Коротко о "Плане действий по Донбассу"
- Глава украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук выступил с инициативой – установить мир на Донбассе и уже весной 2021 года провести выборы на оккупированных территориях. Якобы, для достижения такой амбициозной цели Украина уже разработала дорожную карту.
- "План действий по Донбассу" предлагает прекратить вооруженный конфликт и провести полную демилитаризацию оккупированных территорий. После этого Украина возьмет под контроль границу и восстановит нормальную жизнедеятельность.
- Чтобы этого достичь, украинская сторона требует уже к 15 декабря 2020 года осуществить обмен пленными по формуле "всех на всех", а также увеличить до 1,5 тысячи количество представителей мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированных территориях.
- Согласно украинскому плану, если удастся достичь предыдущих пунктов, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО могут провести местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины. Для этого ВР должна принять закон об особенностях проведения местных выборов на оккупированном Донбассе.
- Что касается остальных инициатив, то в документе также говорится о Свободной экономической зоне на Донбассе в рамках реализации особого порядка местного самоуправления. Это нужно для восстановления экономики. Она должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года.
- Кроме того, Украина хочет, чтобы следующая встреча лидеров нормандского формата состоялась до конца 2020 года и чтобы Кремль отменил указы и законы относительно упрощенного порядка предоставления жителям оккупированных территорий паспортов РФ.
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