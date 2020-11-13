План Украины по Донбассу – совместный документ на основе предыдущих планов, которые рассматривают в Минске. А разработала его Украина, поскольку Россия постоянно акцентирует на минских договоренностях, точнее лишь на одном их пункте.

У ТКГ есть несколько планов по Донбассу, в частности минские соглашения

Как отметил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук, в Минске рассматривают не только украинский план по Донбассу. Также здесь есть план России, наработки Киева на оккупированных территориях, дорожные карты нормандского формата и политических советников "нормандской четверки". Об этом Кравчук рассказал в комментарии ТСН.

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То есть, за все эти годы наработано очень много разных документов, направленных на одну цель – урегулирование военной ситуации на Донбассе. И были такие документы, которые нам запомнились,

– отметил глава украинской делегации в ТКГ.

В качестве примера одного из таких документов он привел минские договоренности, подписанные 12 февраля 2015 года.

"Этот документ подписали при президентстве Петра Порошенко, и одно положение очень всем запомнилось – порядок действий на неподконтрольной Украине территории. А именно, что сначала выборы, а потом контроль над границей и установление украинской власти", – напомнил политик.

По его словам, этот вопрос, как был записан пять лет назад, так и остается главным тормозом для любого движения вперед.

"Российская сторона, как только происходят какие-то попытки поиска возможных форм действий, которые бы способствовали точному решению любых вопросов, сразу напоминает нам, что мы должны руководствоваться минскими договоренностями", – подчеркнул Кравчук. Итак, продолжает он, здесь возникает главный вопрос, ведь есть не одна такая договоренность, а их – много. Но Россия берет только одну, которую рассмотрел и в целом одобрил Совет Безопасности ООН.

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Почему Украина решила разработать "План действий по Донбассу"

Также Кравчук сообщил, как Украина вынуждена была действовать через вышеупомянутые шаги Кремля. И следствием всего этого собственно и стал план по Донбассу.

Попросили политическую подгруппу в рамках ТКГ сделать единый план из всех этих планов (в одном случае это называется дорожной картой, в другом — план, название не имеет принципиального значения). Этот единый совместный план мы будем рассматривать на заседании ТКГ и принимать решения. Такой финал,

– объяснил глава делегации Украины в Минске.

Когда реализуют план Украины по Донбассу, Кравчук ответить не смог. Ведь следует сделать очень большой объем работы, который включает не только прекращение военных действий, но и:

разоружение,

демилитаризацию,

проведение выборов,

формирование на оккупированном Донбассе украинской исполнительной и других ветвей власти.

"Это огромный комплекс вопросов безопасности, политических, экономических, социальных и духовных мероприятий", – констатировал Кравчук.

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Глава украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук выступил с инициативой – установить мир на Донбассе и уже весной 2021 года провести выборы на оккупированных территориях. Якобы, для достижения такой амбициозной цели Украина уже разработала дорожную карту.

Якобы, для достижения такой амбициозной цели Украина уже разработала дорожную карту. "План действий по Донбассу" предлагает прекратить вооруженный конфликт и провести полную демилитаризацию оккупированных территорий. После этого Украина возьмет под контроль границу и восстановит нормальную жизнедеятельность.

Чтобы этого достичь, украинская сторона требует уже к 15 декабря 2020 года осуществить обмен пленными по формуле "всех на всех", а также увеличить до 1,5 тысячи количество представителей мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированных территориях.

на оккупированных территориях. Согласно украинскому плану, если удастся достичь предыдущих пунктов, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО могут провести местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины . Для этого ВР должна принять закон об особенностях проведения местных выборов на оккупированном Донбассе.

. Для этого ВР должна принять закон об особенностях проведения местных выборов на оккупированном Донбассе. Что касается остальных инициатив, то в документе также говорится о Свободной экономической зоне на Донбассе в рамках реализации особого порядка местного самоуправления. Это нужно для восстановления экономики. Она должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года.

Кроме того, Украина хочет, чтобы следующая встреча лидеров нормандского формата состоялась до конца 2020 года и чтобы Кремль отменил указы и законы относительно упрощенного порядка предоставления жителям оккупированных территорий паспортов РФ.



5 шагов плана Украины по Донбассу / Инфографика 24 канала