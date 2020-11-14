Пророссийские войска в течение пятницы, 13 ноября, сразу 5 раз нарушили перемирие на Донбассе. На этот раз, чтобы защититься, украинским воинам пришлось открыть огонь. К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет.

В целом ситуация на линии разграничения остается контролируемой украинскими защитниками, сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

К слову Сколько небоевых потерь произошло на Донбассе за 7 месяцев: печальная статистика

Где противник вел огонь:

возле Каменки боевики совершили ночной обстрел из миномета калибра 82 миллиметра,

недалеко от Водяного враг стрелял из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета,

в районе Марьинки обстрелы вел вражеский снайпер,

на участке возле Шумов боевики применили беспилотник, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17.

Чтобы отбить у врага желание идти на провокации, украинские военные огнем ответили на обстрел снайпера у Марьинки. А вражеский беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Ночь на 14 ноября прошла спокойно. По состоянию на 7 утра вражеских обстрелов на линии разграничения не было.

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. В то же время наши воины готовы немедленного реагировать на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований России и ее наемников,

– отметили в штабе.

Сводка ООС за 13 ноября: смотрите видео