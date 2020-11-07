За прошедшие сутки 6 ноября пророссийские боевики на Донбассе дважды нарушали режим прекращения огня. А с начала 7 ноября никаких обстрелов со стороны оккупантов зафиксировано не было.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 7.00 7 ноября сообщили в пресс-центре Объединенных сил. Соответствующая информация появилась на фейсбук-странице штаба.

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Где и из чего били боевики 6 ноября

Вблизи Авдеевки боевики применили стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Неподалеку Новолуганского оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В Объединенных силах подчеркивают, что вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие ответный огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Украинские защитники добросовестно выполняют задачи по назначению и полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. В то же время наши воины находятся наготове к адекватному реагированию на вероятные вызовы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников,

– подчеркнули в штабе.

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Сводка пресс-центра Объединенных сил о текущей ситуации на Донбассе: смотрите видео