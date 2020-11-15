В течение 14 ноября боевики на Донбассе 3 раза обстреляли украинские позиции. Войска оккупанта били из гранатометов, стрелкового оружия. Кроме того, зафиксировали открытие огня вражеским снайпером.

Вооруженные формирования России 3 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщают в фейсбуке штаба ООС.

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Где и из какого оружия стреляли боевики

У Водяного в обед вражеские войска стреляли из автоматического станкового гранатомета. А вечером одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня вражеским снайпером со стороны временно оккупированной Ужовки.

Украинские бойцы дали адекватный ответ, после чего режим тишины был восстановлен. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было.

Какова ситуация на фронте с начала 15 ноября

Боевики 1 раз нарушили достигнутые мирные договоренности, осуществив несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки. Среди военнослужащих Объединенных сил потерь нет.

Важно! С 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим прекращения огня. Украинская сторона его придерживается, а российская постоянно нарушает.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала