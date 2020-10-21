О тишине и не говорится: боевики снова открывали огонь, ранен украинский воин
На Донбассе 20 октября пророссийские оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня. Во время обстрела получил ранение украинский защитник. Его госпитализировали.
Украинский защитник получил травму уха
Боевики открывали огонь из стрелкового оружия неподалеку Светлодарска и Майорска. Об этом сообщает штаб ООС в фейсбуке.
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Особенно горячо было возле Авдеевки, здесь противник стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Во время обстрела получил ранение украинский военнослужащий. Защитник получил акубаротравму – повреждение внутреннего уха.
Раненого доставили в больницу. Состояние защитника врачи оценивают как удовлетворительное. На месте инцидента работает группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.
Боевики запустили квадрокоптер
Так, неподалеку Павлополя обнаружили полет квадрокоптера, который пересек линию разграничения. В ООС заявили, что полет беспилотника подавили, так что теперь его использовать невозможно.