На Донбассе 20 октября пророссийские оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня. Во время обстрела получил ранение украинский защитник. Его госпитализировали.

Украинский защитник получил травму уха

Боевики открывали огонь из стрелкового оружия неподалеку Светлодарска и Майорска. Об этом сообщает штаб ООС в фейсбуке.

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Особенно горячо было возле Авдеевки, здесь противник стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Во время обстрела получил ранение украинский военнослужащий. Защитник получил акубаротравму – повреждение внутреннего уха.

Раненого доставили в больницу. Состояние защитника врачи оценивают как удовлетворительное. На месте инцидента работает группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Боевики запустили квадрокоптер

Так, неподалеку Павлополя обнаружили полет квадрокоптера, который пересек линию разграничения. В ООС заявили, что полет беспилотника подавили, так что теперь его использовать невозможно.

Обратите внимание! С начала 21 октября нарушений режима прекращения огня на Донбассе пока не выявили. Ситуация в зоне ООС остается контролируемой.