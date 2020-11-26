В течение 25 ноября войска оккупанта 3 раза нарушили режим тишины. Боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия, а также провели дистанционное минирование позиций украинских бойцов, использовав мины ПОМ-2.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинскими подразделениями. Об этом сообщили в фейсбуке штаба ООС.

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Однако в течение 25 ноября боевики 3 раза нарушили тишину

возле Авдеевки противник пытался спровоцировать украинских воинов выстрелами из гранатометов;

противник пытался спровоцировать украинских воинов выстрелами из гранатометов; вблизи Водяного войска оккупанта применили стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет;

войска оккупанта применили стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет; со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного осуществили дистанционное минирование позиций войск ВСУ. Боевики использовали запрещенные мины ПОМ-2.

О нарушении режима прекращения огня и использовании вооруженными формированиями запрещенных мин уже сообщили представителям ОБСЕ.

К счастью, потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 26 ноября, нарушений перемирия не зафиксировали.



Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала