Сутки на Донбассе: боевики 4 раза открывали огонь
В течение суток 4 октября на Донбассе боевики 4 раза нарушили режим "тишины". С начала 5 октября оккупанты провоцировали украинских военных возле Новолуганского.
Как прошли сутки на Донбассе
Украинские военные полностью контролируют ситуацию в районе ООС. Кроме того, бойцы ВСУ продолжают соблюдать режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Однако боевики снова 4 раза нарушили мирные договоренности:
- недалеко от Авдеевки и Катериновки зафиксировали враждебные выстрелы из стрелкового оружия;
- возле Водяного – из автоматического станкового гранатомета;
- возле Шумов противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Выстрелы не представляли угрозы для жизни украинских военных, поэтому они не открывали огонь. К счастью, потерь и ранений в рядах ВСУ нет.
Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил вместе с пожарными ГСЧС продолжают ликвидировать очаги пожаров на Луганщине. В частности, бойцы помогали разбирать завалы разрушенных домов.
Какая ситуация утром 5 октября
С начала суток враг совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета в районе поселка Новолуганское. На остальной территории линии разграничения – тишина.
Что известно о перемирии?На Донбассе с 27 июля действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в рамках Трехсторонней контактной группы.
Однако оккупанты постоянно нарушают условия перемирия. Провокационные выстрелы со стороны боевиков раздаются едва ли не ежедневно.
6 сентября пророссийские боевики полностью сорвали режим "тишины", прицельно обстреляв позиции ВСУ. В результате один украинский военный погиб.