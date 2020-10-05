В течение суток 4 октября на Донбассе боевики 4 раза нарушили режим "тишины". С начала 5 октября оккупанты провоцировали украинских военных возле Новолуганского.

Как прошли сутки на Донбассе

Украинские военные полностью контролируют ситуацию в районе ООС. Кроме того, бойцы ВСУ продолжают соблюдать режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Однако боевики снова 4 раза нарушили мирные договоренности:

недалеко от Авдеевки и Катериновки зафиксировали враждебные выстрелы из стрелкового оружия;

зафиксировали враждебные выстрелы из стрелкового оружия; возле Водяного – из автоматического станкового гранатомета;

– из автоматического станкового гранатомета; возле Шумов противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Выстрелы не представляли угрозы для жизни украинских военных, поэтому они не открывали огонь. К счастью, потерь и ранений в рядах ВСУ нет.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил вместе с пожарными ГСЧС продолжают ликвидировать очаги пожаров на Луганщине. В частности, бойцы помогали разбирать завалы разрушенных домов.

Какая ситуация утром 5 октября

С начала суток враг совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета в районе поселка Новолуганское. На остальной территории линии разграничения – тишина.

Что известно о перемирии? На Донбассе с 27 июля

Однако оккупанты постоянно нарушают условия перемирия. Провокационные выстрелы со стороны боевиков раздаются едва ли не ежедневно.

6 сентября пророссийские боевики полностью сорвали режим "тишины", прицельно обстреляв позиции ВСУ. В результате один украинский военный погиб. На Донбассе с 27 июля действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня , о котором договорились в рамках Трехсторонней контактной группы.Однако оккупанты постоянно нарушают условия перемирия. Провокационные выстрелы со стороны боевиков раздаются едва ли не ежедневно.6 сентября пророссийские боевики полностью сорвали режим "тишины", прицельно обстреляв позиции ВСУ. В результате один украинский военный погиб.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала