Оккупанты 6 раз нарушили "тишину" на Донбассе: где и как отреагировали ВСУ
Пророссийские боевики на Донбассе 6 раз открывали огонь вблизи украинских позиций 13 октября. Впрочем, это были провокации, а не прицельные обстрелы. Следовательно, к счастью, ни один украинский военный не пострадал.
Защитники также не открывали ответный огонь. Об этом информирует штаб ООС на официальной фейсбук-странице.
Обратите внимание Оккупанты проводят на Донбассе сборы "резервистов"
Где стрелял враг
- Вблизи Зайцево – из ручного противотанкового гранатомета.
- Возле Песков – из автоматического станкового гранатомета.
- Неподалеку Орехового – из автоматического станкового гранатомета.
- Вблизи Хутора Свободного – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
- Возле Пищевика и возле Водяного военные заметили 2 беспилотника врага. Они пересекли линию разграничения, поэтому военные сбили их.
К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
Сейчас ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой украинскими защитниками.