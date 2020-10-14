Пророссийские боевики на Донбассе 6 раз открывали огонь вблизи украинских позиций 13 октября. Впрочем, это были провокации, а не прицельные обстрелы. Следовательно, к счастью, ни один украинский военный не пострадал.

Защитники также не открывали ответный огонь. Об этом информирует штаб ООС на официальной фейсбук-странице. Обратите внимание Оккупанты проводят на Донбассе сборы "резервистов" Где стрелял враг Вблизи Зайцево – из ручного противотанкового гранатомета.

Возле Песков – из автоматического станкового гранатомета.

Неподалеку Орехового – из автоматического станкового гранатомета.

Вблизи Хутора Свободного – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Возле Пищевика и возле Водяного военные заметили 2 беспилотника врага. Они пересекли линию разграничения, поэтому военные сбили их. К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Справка: с 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, который боевики нарушают чуть ли не ежедневно. Чаще всего оккупанты осуществляют провокационные выстрелы, однако 6 сентября они полностью сорвали перемирие, прицельно обстреляв позиции ВСУ. Тогда погиб украинский военный. Сейчас ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой украинскими защитниками.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала