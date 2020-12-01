Сутки на Донбассе: боевики били из гранатометов и запускали беспилотник
На Донбассе за сутки 30 ноября российские наемники 4 раза нарушили перемирие. В частности, били из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме этого, запускали беспилотник.
Несмотря на это, украинские военные контролируют ситуацию на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.
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Как прошли сутки на Донбассе
- Вблизи Водяного и Новотошковского оккупанты использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие
- В районе Гнутова боевики использовали станковый противотанковый гранатомет.
- Также неподалеку от Водяного заметили вражеский беспилотник "Квадро", который пересек линию разграничения. Украинские бойцы выстрелом сбили аппарат противника.
К счастью, потерь и ранений в рядах Вооруженных сил не было. С начала суток 1 декабря на Донбассе пока тихо.
Новые нарушения перемирия на Донбассе
- Режим прекращения огня действует на Донбассе еще с 27 июля. Однако российские наемники его постоянно нарушают.
- С начала перемирия погибли 4 украинских защитника.
- В конце ноября зафиксировали, что несмотря на перемирие, Россия свозит на Донбасс новые типы техники.
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