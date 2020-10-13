На Донбассе 12 октября боевики 7 раз срывали "тишину". Стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, провокационные выстрелы зафиксировали и с начала суток 13 октября.

Украинские защитники контролируют ситуацию на Донбассе, однако оккупанты в очередной раз нарушили мирные договоренности. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

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Где стреляли боевики

Вблизи Авдеевки "били" из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"били" из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Майорска – с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

– с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Возле Новолуганского были одиночные выстрелы из автоматического станкового гранатомета.

были одиночные выстрелы из автоматического станкового гранатомета. Вблизи населенного пункта Камышеваха боевики дважды нарушали "тишину".

боевики дважды нарушали "тишину". В районе Орехово заметили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия.

К счастью, потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Ситуация на Донбассе с начала суток 13 октября

С начала суток оккупанты 1 раз нарушили "тишину". Возле Зайцевого ​зафиксировали 3 отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета. На провокацию противника украинские военнослужащие в ответ не стреляли.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, который боевики нарушают чуть ли не ежедневно. Чаще всего оккупанты осуществляют провокационные выстрелы, однако 6 сентября они полностью сорвали перемирие, прицельно обстреляв позиции ВСУ. Тогда погиб 1 украинский военный.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала