Сутки на Донбассе: боевики 7 раз нарушили "тишину"
На Донбассе 12 октября боевики 7 раз срывали "тишину". Стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, провокационные выстрелы зафиксировали и с начала суток 13 октября.
Украинские защитники контролируют ситуацию на Донбассе, однако оккупанты в очередной раз нарушили мирные договоренности. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.
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Где стреляли боевики
- Вблизи Авдеевки "били" из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- Неподалеку Майорска – с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
- Возле Новолуганского были одиночные выстрелы из автоматического станкового гранатомета.
- Вблизи населенного пункта Камышеваха боевики дважды нарушали "тишину".
- В районе Орехово заметили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия.
К счастью, потерь и ранений среди украинских защитников нет.
Ситуация на Донбассе с начала суток 13 октября
С начала суток оккупанты 1 раз нарушили "тишину". Возле Зайцевого зафиксировали 3 отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета. На провокацию противника украинские военнослужащие в ответ не стреляли.