Несмотря на договоренности о прекращении огня на линии соприкосновения, российские оккупанты и в дальнейшем нарушают его. На этот раз они открыли огонь вблизи Марьинки.

Об обстреле со стороны российских оккупантов сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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По данным военных, противник открыл несколько очередей из стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений в результате вражеского провокационного огня среди украинских защитников нет.

Этот обстрел стал единственным зафиксированным фактом нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в понедельник, 26 октября.

Украинская сторона же и в дальнейшем в полном объеме придерживается договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года. В то же время украинские защитники находятся наготове адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.

Придерживается ли Россия договоренностей по прекращению огня на Донбассе

Несмотря на договоренности о прекращении огня, российские военные продолжают обстреливать украинские позиции.