Сутки на Донбассе: оккупанты открыли огонь вблизи Марьинки
Несмотря на договоренности о прекращении огня на линии соприкосновения, российские оккупанты и в дальнейшем нарушают его. На этот раз они открыли огонь вблизи Марьинки.
Об обстреле со стороны российских оккупантов сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
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По данным военных, противник открыл несколько очередей из стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений в результате вражеского провокационного огня среди украинских защитников нет.
Этот обстрел стал единственным зафиксированным фактом нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в понедельник, 26 октября.
Украинская сторона же и в дальнейшем в полном объеме придерживается договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года. В то же время украинские защитники находятся наготове адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.
Придерживается ли Россия договоренностей по прекращению огня на Донбассе
Несмотря на договоренности о прекращении огня, российские военные продолжают обстреливать украинские позиции.
- Вечером 25 октября противник применил ручной противотанковый гранатомет в районе Авдеевки.
- 24 октября было зафиксировано сразу четыре обстрела: стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи Каменки и дважды – недалеко от населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
- 23 октября дважды обстреляли позиции Вооруженных сил: неподалеку Шумов оккупанты применили стрелковое оружие, а в районе Катериновки использовали подствольный гранатомет и стрелковое оружие.
- К счастью, несмотря на эти обстрелы, украинские военные в эти дни не получили ранения и не погибли.