Нам необходимо менять тактику, – Тихановская о протестах в Беларуси
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская убеждена, что протестующие должны изменить тактику протестов. По ее мнению, это необходимо, чтобы "людей не подставлять".
Оппозиционер подчеркнула, что уже ведется большая работа. Об этом сообщает ТАСС.
Важно Лукашенко устраивает террор, за который понесет ответственность, – Тихановская
Бывшая кандидат на пост президента Беларуси подчеркнула, что планы неизменны – продолжение борьбы и давления на режим.
Возможно, изменится картинка, людей станет меньше, потому что уже на подступах к месту сбора людей забирают, не дают собраться вместе. Нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей не подставлять. Над этим ведется большая работа,
– сказала она.
Она добавила, что воскресные акции будут продолжаться. Студенты, медики и пенсионеры и в дальнейшем будут выходить на улицы.
Что сейчас происходит в Беларуси: главное
- Протесты в Беларуси продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые состоялись 9 августа.
- 8 ноября в столице Беларуси продолжились массовые акции протеста. ОМОН охотился на участников митинга, очевидцы рассказывали, что слышали выстрелы. В целом в Беларуси на акциях в воскресенье задержали более 1000 человек.
- Протесты в Беларуси вспыхнули с новой силой после окончания срока ультиматума, который оппозиция выдвинула к власти – 25 октября.
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