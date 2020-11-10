Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская убеждена, что протестующие должны изменить тактику протестов. По ее мнению, это необходимо, чтобы "людей не подставлять".

Оппозиционер подчеркнула, что уже ведется большая работа. Об этом сообщает ТАСС.

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Бывшая кандидат на пост президента Беларуси подчеркнула, что планы неизменны – продолжение борьбы и давления на режим.

Возможно, изменится картинка, людей станет меньше, потому что уже на подступах к месту сбора людей забирают, не дают собраться вместе. Нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей не подставлять. Над этим ведется большая работа,

– сказала она.

Она добавила, что воскресные акции будут продолжаться. Студенты, медики и пенсионеры и в дальнейшем будут выходить на улицы.

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