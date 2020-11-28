Лидер белорусской оппозиции вновь ответила на вопрос об оккупированном Крыме. Светлана Тихановская считает, что полуостров принадлежит Украине по международному закону.

Но фактически "имеем то, что имеем". Об этом Тихановская сказала в интервью "Радио Свобода".

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В то же время, как пояснила Тихановская, Крым принадлежит Украине по международному закону. На уточняющий вопрос относительно того, чей Крым де-факто, оппозиционер ответила: "имеем то, что имеем".

Что раньше Тихановская говорила о Крыме

Лидер белорусской оппозиции не с первого раза ответила на вопрос о Крыме . Это и не удивительно, ведь Беларусь имеет хорошие отношения с государством-агрессором Россией. Поэтому признать, что "братская страна" фактически оккупировала часть другой страны – это объявить протест против политики Путина.

. Это и не удивительно, ведь Беларусь имеет хорошие отношения с государством-агрессором Россией. Поэтому признать, что "братская страна" фактически оккупировала часть другой страны – это объявить протест против политики Путина. Именно поэтому Тихановская с самого начала была и остается сдержанной в этом вопросе . В своих ответах она использует международно принятые формулировки. Хотя сперва она пыталась вообще избежать ответа.

. В своих ответах она использует международно принятые формулировки. Хотя сперва она пыталась вообще избежать ответа. Впоследствии она таки сказала: "Юридически Крым украинский, фактически – российский. И не мучайте меня больше". Она также добавила, что ей очень больно из-за того, что "в Украине война, которая разделяет людей и настраивает друг против друга". По словам Тихановской, она выступает против любого проявления войны.

24 октября еще одна белорусская оппозиционер Вероника Цепкало отказалась озвучивать свою позицию относительно аннексии украинского Крыма Россией, за что ее упрекнул украинский вицепремьер Алексей Резников.

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