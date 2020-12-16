Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская получила премию имени Андрея Сахарова в Европарламенте. Ранее ею удостоили демократическую оппозицию Беларуси.

Во время получения почетной премии Тихановская произнесла речь. Выступление Тихановской транслировала пресс-служба Европарламента в своих соцсетях.

Ранее Оппозиция Беларуси получила премию Сахарова от Европарламента

У меня есть только одно желание в этом году. Я хочу, чтобы каждый белорус, который сейчас находится в тюрьме или вынужден жить в изгнании, вернулся домой. Нельсон Мандела, который получил премию в 1988 году, сказал: "Я понял, что мужество – это не отсутствие страха, а победа над ним". Он считал, что храбрыми являются те, кто побеждает свой страх,

– сказала оппозиционерка.

Она добавила, что только объединившись, белорусы смогут полностью "победить страх на долгом пути к свободе и построить новую Беларусь".

Тихановская также сказала, что получение этой премии является наградой для всех белорусов. По ее словам, они знают, за что ведут борьбу, а весь мир видит их мужество.



Выступление Светланы Тихановской в Европарламенте / Фото из соцсетей оппозиционерки

"Эта награда свидетельствует, что весь мир с нами, что люди поддерживают и понимают нас в этой непростой борьбе", – отметила она.

У каждой страны – свой путь к демократии. Это – наш. Живет Европа! Живет Беларусь!

– добавила она.

По словам оппозиционерки, за время протестов, которые проходят с августа, почти 32 тысячи человек были задержаны, против более 1 000 протестующих возбудили уголовные дела. За решеткой в белорусских тюрьмах сейчас находятся 156 политических заключенных.



Тихановская в Европарламенте / Фото из соцсетей оппозиционерки

Обращение к депутатам Европарламента

Лидер белорусской оппозиции также отметила важность поддержки Европейского Союза.

Ваша позиция важна, но необходимы действия. Будьте сейчас с народом Беларуси, и белорусы будут отвечать вам тем же в будущем,

– сказала Тихановская.



Тихановской вручили премию Сахарова, что в 2020 году получила демократическая оппозиция Беларуси / Фото из соцсетей политика

Президент Европарламента Давид Сассоли на это ответил:

В течение нескольких прошедших месяцев вы продемонстрировали, что значит не сдаваться. Ваши мужество и сила духа стали основой революционных перемен в стране в 2020 году. Для нас вручение этой премии является важным шагом. Мы знаем, что происходит в вашей стране, видим ваше мужество и страдания всего народа.

Выступление Тихановской в Европарламенте: видео

I am honored to award the 2020 #SakharovPrize to the democratic opposition in Belarus and to welcome @Tsihanouskaya and her fellow laureates to the @Europarl_EN. Today we pay tribute to their courage and strength. https://t.co/zddJw2PwmF — David Sassoli (@EP_President) December 16, 2020

Обратите внимание! Лауреатами премии Сахарова в 2020 году стали инициаторы Координационного совета белорусской оппозиции: бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, писательница и нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало, оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дилевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

Что известно о премии Сахарова:

Это ежегодная премия в области прав человека, названная в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова.

Учреждена в 1988 году Европарламентом для награждения отдельных людей и организаций, которые защищают права человека и основные свободы.

Эту премию выдают за достижения в нескольких сферах. В случае с белорусской оппозицией речь идет о премии Сахарова в сфере защиты прав и свобод человека.

Заметим, что в 2018 году лауреатом престижной премии стал украинский режиссер Олег Сенцов, который на тот момент находился в русском плену. Вместо него награду получила его сестра, которая произнесла перед евродепутатами слова, написанные ее братом из заточения.