Тихановской вручили премию Сахарова: фото, видео
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская получила премию имени Андрея Сахарова в Европарламенте. Ранее ею удостоили демократическую оппозицию Беларуси.
Во время получения почетной премии Тихановская произнесла речь. Выступление Тихановской транслировала пресс-служба Европарламента в своих соцсетях.
Ранее Оппозиция Беларуси получила премию Сахарова от Европарламента
У меня есть только одно желание в этом году. Я хочу, чтобы каждый белорус, который сейчас находится в тюрьме или вынужден жить в изгнании, вернулся домой. Нельсон Мандела, который получил премию в 1988 году, сказал: "Я понял, что мужество – это не отсутствие страха, а победа над ним". Он считал, что храбрыми являются те, кто побеждает свой страх,
– сказала оппозиционерка.
Она добавила, что только объединившись, белорусы смогут полностью "победить страх на долгом пути к свободе и построить новую Беларусь".
Тихановская также сказала, что получение этой премии является наградой для всех белорусов. По ее словам, они знают, за что ведут борьбу, а весь мир видит их мужество.
Выступление Светланы Тихановской в Европарламенте / Фото из соцсетей оппозиционерки
"Эта награда свидетельствует, что весь мир с нами, что люди поддерживают и понимают нас в этой непростой борьбе", – отметила она.
У каждой страны – свой путь к демократии. Это – наш. Живет Европа! Живет Беларусь!
– добавила она.
По словам оппозиционерки, за время протестов, которые проходят с августа, почти 32 тысячи человек были задержаны, против более 1 000 протестующих возбудили уголовные дела. За решеткой в белорусских тюрьмах сейчас находятся 156 политических заключенных.
Тихановская в Европарламенте / Фото из соцсетей оппозиционерки
Обращение к депутатам Европарламента
Лидер белорусской оппозиции также отметила важность поддержки Европейского Союза.
Ваша позиция важна, но необходимы действия. Будьте сейчас с народом Беларуси, и белорусы будут отвечать вам тем же в будущем,
– сказала Тихановская.
Тихановской вручили премию Сахарова, что в 2020 году получила демократическая оппозиция Беларуси / Фото из соцсетей политика
Президент Европарламента Давид Сассоли на это ответил:
В течение нескольких прошедших месяцев вы продемонстрировали, что значит не сдаваться. Ваши мужество и сила духа стали основой революционных перемен в стране в 2020 году. Для нас вручение этой премии является важным шагом. Мы знаем, что происходит в вашей стране, видим ваше мужество и страдания всего народа.
Выступление Тихановской в Европарламенте: видео
Что известно о премии Сахарова:
- Это ежегодная премия в области прав человека, названная в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова.
- Учреждена в 1988 году Европарламентом для награждения отдельных людей и организаций, которые защищают права человека и основные свободы.
- Эту премию выдают за достижения в нескольких сферах. В случае с белорусской оппозицией речь идет о премии Сахарова в сфере защиты прав и свобод человека.
Заметим, что в 2018 году лауреатом престижной премии стал украинский режиссер Олег Сенцов, который на тот момент находился в русском плену. Вместо него награду получила его сестра, которая произнесла перед евродепутатами слова, написанные ее братом из заточения.
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