Арестович похвастался своими боевыми выходами в ООС. Кроме этого, он отметил, что даже имеет награды. Однако в подробности не вдавался.

Боевых выходов было 33. Об этом представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал в интервью Obozrevatel.

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Правда, Арестович не рассказал подробностей о своем участии в боевых операциях.

Почему Арестович скрыл подробности

Мужчина утверждает, что это может "навредить украинским военным".

Я не из тех, кто об этом рассказывает. О героических этих страницах,

– отметил Арестович.

При этом член ТКГ отметил, что имеет 7 ведомственных наград. Последнюю, по его словам, получил недавно. Это именное огнестрельное оружие. Арестович уверяет, что есть свидетели его боевых заслуг, но они "не болтают".

"Там просто сейчас идет та самая суета, не надо об этом рассказывать, где мы и как выходили, это не надо", – рассказал член ТКГ.

Обратите внимание! Ранее Арестовича назначили советником украинской делегации ТКГ по информационной политике. После его назначения общество вспомнило его давние сообщения в фейсбуке. В частности, о том, что "он не патриот".