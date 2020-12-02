Дорожно-строительная фирма "УПС", неоднократно замеченная в систематическом нарушении норм строительства и халтуре, стала фигурантом расследования НАБУ из-за связи с главой Днепропетровского облсовета Святославом Олейником

Компания продолжает выигрывать тендеры на сотни миллионов, получает подряды в рамках "Большой стройки" президента, в то время как ее фактический владелец попал в поле зрения антикоррупционных органов. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Национальное антикоррупционное бюро Украины возобновило расследование против главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника по статье Уголовного кодекса 366-1 "Декларирование недостоверной информации". А главное следственное управление Государственной фискальной службы занялось гражданской женой Олейника Ириной Гуназой по статьям 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

Для жителей Днепра давно не секрет, что Святослав Олейник состоит в отношениях с Ириной Гуназой, которая была соратницей политика долгие годы, и до сих пор числится как контактное лицо его партии "Украина майбутнього". У них есть двое несовершеннолетних дочерей, которые проживают с матерью в Словакии, а Олейник часто их навещает,

– говорится в статье.

В словацком городе Мартин у Гуназы есть нежилое помещение и участки площадью 1242 кв. м и 1019 кв. м. Кроме того, в Словакии Ирина владеет сельхозстроением и участком площадью 7117 кв. м, отелем Bagarova chata и земельными участками площадью 8206 кв. м в соседних Врутках. Но главное то, что вся недвижимость, как в Украине, так и в Словакии, оказалась в собственности Ирины Гуназы в период с 2014 по 2019 год.

Гуназа активно приобретала доли в бизнесах и основывала новые компании. Так, в 2012 году Гуназа приобретает словацкую компанию Arograf s.r.o., а в 2015 – Proxima s.r.o. Именно на последнюю зарегистрированы отель, земля и другая недвижимость Гуназы в Словакии. История же Arograf тесно связана с Украиной. В 2016 году Arograf становится сооснователем ТОВ "Украинско-польское предприятие с иностранными инвестициями "УПС".

В итоге "УПС" стала центром строительного холдинга, компании которого за бюджетные средства ремонтировали школы, парки, спортивные комплексы и другие объекты социальной инфраструктуры. Однако, многие из них так и не были завершены.

Как сообщает издание "Дело", Олейник, будучи субъектом декларирования, привлек внимание правоохранителей тем, что в своей декларации не указал ни одного родственника, хотя по закону был обязан сделать это. Соответственно, он не указал и имущество своих близких.