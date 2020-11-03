Журналисты опубликовали записи разговоров в кабинете председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Вторая часть разговоров доказывает связи суда с окружением Владимира Зеленского, в частности тогдашнего главы ОПУ Андрея Богдана.

Во время работы над своим фильмом "Нарадча кімната-2" журналисты проанализировали почти две тысячи часов записей из кабинета председателя ОАСК, сообщает "Следствие.Инфо".

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Обсуждение до выборов президента

Как свидетельствуют записи, Павел Вовк вместе со своими коллегами обсуждал Владимира Зеленского еще задолго до президентских выборов.

Тогда судьи высмеивали манеру разговора шоумена и говорили, что даже на телеканале Коломойского он вел себя, как "лох, который ничего не смыслит в экономике".

Впрочем с приближением выборов и ростом шансов Зеленского на победу ситуация начала плавно меняться. В частности, Вовк говорил о "подарке для будущего президента" – отмене запрета на показ фильма "Сваты".

Знакомство с Богданом

Перед самым голосованием в первом туре, в марте 2019 года, Павел Вовк уже хвастался, что смог познакомиться с близким окружением президента. Конкретно он говорил об "Андрюхе".

Андрюха Богдан... Он заместитель руководителя штаба. Он рассказал, что "Зеленому" уже предлагали космические... Он ответил: "пошли на*уй",

– поделился Павел Вовк.

Впоследствии к председателю ОАСК обратился давний знакомый – бывший судья, который хотел примкнуться к команде Владимира Зеленского. Вовк со своей стороны позвонил новому знакомому в "ЗеКоманде" и посоветовал человека в команду.

Какие еще решения выносил ОАСК

Также судьи обсуждали и вопрос предоставления Томоса для Православной церкви Украины и решение в пользу Русской Православной церкви в Украине.

После поездки на Афон судей искренне удивляло, что в Греции даже россияне поддерживали создание ПЦУ. Сами же они придерживались противоположной позиции.

Фильм о разговорах в кабинете председателя ОАСК Вовка: смотрите видео