Вторым вопросом во всенациональном опросе от Зеленского будет идея введения свободных экономических зон. Что это, зачем они существуют и стоит ли их создавать?

В Офисе Президента считают, что создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на подконтрольной Украине территории Донбасса будет одним из шагов возвращения мира на Востоке Украины, а также улучшение качества жизни жителей. Именно поэтому этот вопрос включили в 5 вопросов, которые зададут украинцам на местных выборах 25 октября.

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В материале 24 канала объясняем, что такое свободная экономическая зона и что нужно знать об инициативе.



5 вопросов от Зеленского / Инфографика 24 канала

Что такое СЭЗ

Свободная экономическая зона – это часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности, объясняют в ОП. На такой территории могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия.

Цель создания СЭЗ:

привлечение иностранных инвестиций;

увеличение экспорта товаров и услуг;

внедрение новых технологий;

более рациональное использование природных и трудовых ресурсов.

Свободная экономическая зона – это с одной стороны окно входа для иностранного инвестора, а с другой стороны – это точка экономического роста,

– объясняет 24 каналу экономист Алексей Кущ.

Для чего создают свободную экономическую зону? Когда общая экономическая и политическая ситуация в стране не способствует приходу инвесторов и оживлению экономической деятельности, могут создавать свободные экономические зоны, так называемые анклавы. Создавая свободную экономическую зону, государство может преследовать различные цели. Но одной из основных является стимулирование экономического развития на этой территории или конкретной отрасли. Для примера, в США и Великобритании специальные экономические зоны создавались в начале 80-х годов для оживления мелкого и среднего бизнеса в депрессивных районах.

Какие угрозы несет создание СЭЗ

Сама по себе идея создания свободной экономической зоны – эффективна, о чем свидетельствует опыт Китая, Турции, Южной Кореи и еще ряда стран.

Но пока на Востоке Украины война, инвесторов не смогут заинтересовать свободной экономической зоной, убежден экономист Алексей Кущ.

Свободная экономическая зона на Донбассе – это оксюморон, что-то вроде сладкого яда. Даже при условии, что там будет создана абсолютная идеальная административная среда с низким налоговым давлением, никаких иностранных инвестиций в эти территории до момента решения вопроса войны и мира, быть не может,

– уверен Алексей Кущ.

Условно говоря, компания Tesla не зайдет в Украину, чтобы построить свой завод.

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О том, что в украинских реалиях инициатива создания СЭЗ может иметь скорее негативные последствия, чем позитивные, уверен также финансовый эксперт Тарас Козак, о чем написал на своей странице в фейсбук.

По его словам, Украина имеет свой особый опыт внедрения СЭЗ. Это были специальные зоны со льготами для "своих". Выбранные компании за взятки перерегистрировались в такие СЭЗ и экономили на налогах. Никакой пользы экономике эти "свободные экономические зоны" не давали, инвестиции в развитие не привлекались. Более того, "схемные" СЭЗ искажали честную конкуренцию на рынках, убежден Тарас Козак.

Без существенных успехов в борьбе за верховенство права теоретически полезные свободные экономические зоны превратятся в очередную кормушку коррупционеров,

– подытожил эксперт.

Такого же мнения и первый заместитель министра экономики и руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта. В комментарии "Интерфакс-Украина" он заявил, что вместо обещанных инвестиций, СЭЗ может создать оффшорную зону.

"Если не будут проведены системные реформы в Украине в целом, инвестиции не придут ни в страну, ни на Донбасс, безотносительно к этой свободной экономической зоне. А без этого теряется весь смысл снижения налогов и облегченного регулирования в рамках такой зоны", – сказал он.

Кому выгодно создание СЭЗ на Донбассе

Финансово промышленным группам, которые там еще остаются. Они смогут воспользоваться льготными условиями.

Непризнанным республикам ДНР и ЛНР. Регулятивная и административная оболочка СЭЗ на подконтрольных Украине территориях будет очень уязвима к инфильтрации экономического влияния с неподконтрольных территорий, объясняет экономический эксперт Алексей Кущ.



Фактически это может привести к тому, что в экономике Украины появится огромная черная дыра, где будут материализоваться подакцизные товары и другие финансовые и товарные потоки. Это может быть довольно опасно для общей экономической безопасности Украины,

– считает эксперт.

Почему вопрос создания СЭЗ не стоит выносить на опрос

Выносить столь важный вопрос на всенациональный опрос нецелесообразно потому, что большинство украинцев не знают что означает создание свободной экономической зоны на Донбассе. Об этом свидетельствует опрос от Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, который провели в августе. Около 51% украинцев не знают, о чем идет речь или им трудно ответить о своем отношении к этому вопросу.

Из результатов опроса следует, что даже те респонденты, которые дают определенные оценки, делают это в основном под влиянием своих политических предпочтений или в зависимости от отношения к президенту Украины.

Наиболее одобрительно к введению свободной экономической зоны относятся избиратели ОПЗЖ, которые преимущественно склонны к любым компромиссам с государством-агрессором. В то же время сторонники президентской партии "Слуга народа" относятся к инициативе с осторожностью,

– говорится в сообщении фонда.

Такая низкая осведомленность украинцев о СЭЗ не является проблемой. Проблема в вынесении этого вопроса на всенациональное обсуждение. Создание СЭЗ стоит обсуждать в экспертных кругах, а не переносить ответственность на граждан Украины.

Что может заменить СЭЗ в эффективности

Альтернатива СЭЗ на подконтрольных территориях

На подконтрольных территориях Донбасса мог бы быть эффективен концепт индустриальных и технологических парков, рассказывает эксперт Алексей Кущ. Их можно создать на базе индустриальных мощностей в крупных городах, в частности Мариуполе, Лисичанске или Северодонецке.

Альтернатива СЭЗ на оккупированных территориях

Для оккупированных территорий Алексей Кущ предлагает создание демилитаризованных свободных экономических территорий (ДеСЭТ).

Принципы их создания:

ДеСЭТ создаются в "тыловых" районах неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей;

на территории ДеСЭТ проводится полная демилитаризация: вывод незаконных вооруженных формирований, тяжелой военной техники;

на территории ДеСЭТ возобновляется деятельность местных органов власти, легитимных по состоянию на декабрь 2013 года;

для поддержания правопорядка на территории ДеСЭТ вводятся усиленные мониторинговые миссии ОБСЕ и местной милиции формируются подразделения под руководством представителей ОБСЕ;

на территории ДеСЭТ возобновляется деятельность предприятий, зарегистрированных в соответствии с украинским законодательством, а также деятельности украинской банковской системы;

с территориями ДеСЭТ возобновляется грузовое сообщение;

на территории ДеСЭТ начинают работу должности государственной фискальной службы, которые выдают украинские сертификаты происхождения для произведенных товаров.

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Создание ДеСЭТ может стать новой инновационной формой деоккупации неподконтрольных территорий, переходным этапом к полной интеграции в экономическое и политическое пространство Украины,

– считает Алексей Кущ.

Похожим примером является Кессонский парк, который создали на территории Северной Кореи. Территория и работники от Северной Кореи, а инвестиции, технологии и инновации – от Южной Кореи.